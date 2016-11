Hinter der Idee steckt TWC (The Weinstein Company) . Ein Regisseur steht noch nicht fest. Die Hasbro-Chefs, aus deren Hause die Furby-Figuren stammen, kündigten eine Mischung aus Real- und CGI-Film an und versprachen, dass das Ganze keine 90-minütige Reklame werden soll. Ach so. Kommt, wir schwelgen noch ein bisschen in Erinnerungen.