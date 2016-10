2008 sorgte der Debütroman »Fucking Berlin« der 1982 geborenen Autorin Sonia Rossi für einige öffentliche Aufmerksamkeit. Sie hatte nämlich aus einem ganz bestimmten Grund ein Pseudonym gewählt: In dem autobiografischen Buch geht es um ihre Zeit, in der sie in Berlin als Sexarbeiterin jobbte, um ihr Studium zu finanzieren.



Rossis öffentliche Auftritte mit Sonnenbrille und Perücke sind sowohl als Zeichen der Echtheit des Erlebten wie auch als berechtigter Grund für Zweifel an ihren Schilderungen zu betrachten. In diesem Spannungsfeld – und im Spannungsfeld der Debatten über die gesellschaftliche Verhandlung der Prostitution und über den sozialen und rechtlichen Status von Sexarbeiterinnen, spielt Florian Gottschicks Verfilmung; in der Hauptrolle ist Svenja Jung zu sehen. Autorin Rossi arbeitet heute übrigens in der IT-Branche.