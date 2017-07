Der inzwischen dritte Trailer zur Verfilmung von Dave Eggers »The Circle« ist da und zeigt einmal mehr die ambivalente Welt des titelgebenden Großkonzerns.

Der hiesige Starttermin von James Ponsoldts Bestseller-Adaption »The Circle« rückt näher, dennoch müssen sich die Fans von Dave Eggers Social-Media-Dystopie noch ein wenig gedulden – erst am 14. September startet der Film in den Kinos. Ein neuer Trailer kann diese Wartezeit nun immerhin ein wenig verkürzen und deutet noch einmal den Werdegang von Mae Holland (Emma Watson) an, deren Freude am neuen Traumjob bei The Circle nur kurz anhält.