»Friday The 13th: The Game« kommt im Mai

Es ist keine rühmliche Videospielgeschichte, auf die der unkaputtbare Hockeymasken-Killer Jason zurückblicken kann. Der 1989 erschienene NES-Ableger gilt als eines der schlechtesten Spiele der Ära und kam dementsprechend schon früh zu der fragwürdigen Ehre, von James Rolfe in der populären »Angry Video Game Nerd«-Reihe verrissen zu werden.





Mit »Friday The 13th: The Game« wagt das US-Studio IllFonic nun einen neuen Versuch, der zumindest auf den ersten Blick auch relativ vielversprechend aussieht. Kern der Idee ist es, das klassische Slasher-Thema als asymmetrischen Multiplayer-Titel aufzuziehen. Dabei übernehmen bis zu sieben Personen die Rolle der potentiellen Opfer, die sich mit guter Absprache und entsprechender Planung vor dem Spieler in Sicherheit bringen müssen, der die Rolle von Jason einnimmt. Die Einzelspieler-Kampagne soll erst nach der Veröffentlichung per Patch nachgereicht werden.





Nachdem bereits eine ganze Reihe von Eindrücken in Form von Gameplay-Demonstrationen veröffentlicht wurde, steht nun auch der Veröffentlichungstermin für die Filmumsetzung. So soll »Friday The 13th: The Game« ab dem 26. Mai erhältlich sein – einen neuen Trailer gibt es in diesem Zuge auch: