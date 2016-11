Wenn man sich das Kinoprogramm der vergangenen Jahre anschaut, dann stellt sich schnell die Frage, ob man nun versucht aus jeder halbwegs bekannten Marke Geld zu schlagen. »Transformers« ist nur das bekannteste Beispiel, bei dem um ein Spielzeug eine ganze Filmreihe gestrickt wurde. Neu ist der Trend nicht, schon 1985 wurde mit »Cluedo« ein Brettspiel zum Spielfilm, seit »Super Mario Bros.« 1993 wird ein Videospiel nach dem anderen mehr schlecht als recht umgesetzt. Für euch haben wir eine Top Sieben aktueller Marken-Verfilmungen zusammengestellt, bei denen die Frage nach der Notwendigkeit mehr als berechtigt ist.

01 »Angry Birds – Der Film«

Wer kennt »Angry Birds« nicht? Das Handy-Spiel, in dem man Vögel mit einer Schleuder auf von Eier stehlenden Schweinen bevölkerten Gebäude schießt. Hört sich nicht gerade nach Spielfilm-Material an – dennoch schaffte es der Animationsfilm am 12. April hierzulande in die Kinos. Und mit prominenten Sprechern wie Jason Sudeikis und Peter Dinklage im Original oder Christoph Maria Herbst und Smudo in der deutschen Version wurde »Angry Birds« sogar zum großen Erfolg. Der Weg für viele weitere App-Verfilmungen steht damit offen. Jippie ...

02 »Trolls«

Neben »Angry Birds« der zweite große Animationsfilm des Jahres, hinter dem eine bekannte Marke steht, ist der erst vor kurzem in den Kinos gestartete »Trolls«. Der Unterschied: Während »Angry Birds« eine erst in den letzten Jahren weltweit bekannt gewordene Marke ist, wurden die bunthaarigen Trolle bereits in den 1960er Jahren erfunden und hatten ihren letzten Karrierehöhepunkt in den 1990ern. Zu der Zeit war das Zielpublikum noch nicht geboren – was jedoch mit Sprechern wie Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ausgeglichen wird. Und die Kritiken sind (überraschenderweise) gar nicht mal so schlecht.

03 »Emojimovie: Express Yourself«

Wenn man denkt, es wäre hanebüchen, Handy-Spiele oder halbwegs populäre Plastikpuppen zu einem Film zu verwursten, dann merkt man leider schnell, dass dies erst die Spitze des Eisbergs darstellt, denn: Im kommenden Sommer erwartet uns tatsächlich »The Emoji Movie«. Ja genau. Ein Film über den Zwinkersmiley, den verrückten Geist oder den Kackhaufen. Angesiedelt in einem Smartphone erkunden die lustigen Gesellen die großen Weiten eines Desktop-PCs. Jaja, whatever.

04 »Barbie« Live-Action-Film

Filme über die Puppe und ihre pinkfarbene Welt gibt es wie Sand am Meer. Doch neben kitschigen Animationsfilmen mit Titeln wie »Barbie – Die Prinzessin und der Popstar« oder »Barbie in: Das Sternenlicht-Abenteuer« soll es bald tatsächlich eine Realverfilmung geben. Derzeit wird noch am Drehbuch geschrieben, der für Mai 2017 angesetzte Kinostart wird wahrscheinlich nicht eingehalten. Doch kommen wird der »Barbie«-Realfilm mit Sicherheit, eine solch große Marke wird nicht einfach links liegen gelassen. Doch ohne Augenzwinkern sollte die Verfilmung des spindeldürren 1950er Jahre-Idealbildes einer Blondine nicht daherkommen – Vorbildfunktion und so.

05 »Furby«-Film

Ein weiteres, in den 1990ern beliebtes Spielzeug wird bald den Weg auf die große Leinwand finden: die Furbys ! Wer hat sie nicht geliebt, diese fiepsig sprechenden Zwitterwesen aus Katze und Vogel? Na ja, wohl jeder, der das achte Lebensjahr überschritten hat. Aber da die damaligen Fans nun alt genug sind, um im Nostalgie-Pool zu planschen, spinnt man einfach eine Geschichte um das Spielzeug und der Erfolg ist garantiert – und ein paar prominente Sprecher werden sich ganz sicher auch noch bereit erklären, ihre Stimme zur Verfügung zu stellen.

06 »Tetris«-Film

Als Alexei Paschitnow Anfang der 1980er ein Puzzlespiel programmierte, in dem verschiedene Klötze, die von oben nach unten fallen, gestapelt werden müssen, hat er wohl nicht damit gerechnet, dass daraus einmal ein Film entstehen könnte. Und wahrscheinlich hat dies bis vor Kurzem auch sonst niemand. Doch kommen wird der »Tetris«-Film trotzdem. Eine epische Science-Fiction-Trilogie soll es werden, denn das Tetris-Universum biete so viel Stoff, lassen die Verantwortlichen verlauten . Is' klar. Aber zumindest die »Tetris«-Melodie als epischer orchestraler Soundtrack würde einiges hermachen.

07 »Wendy – Der Film«

Der Trend, bekannte Namen zu nehmen und daraus Filme zu machen, die nur entfernt etwas mit der Marke zu tun haben, ist mittlerweile auch nach Deutschland geschwappt. So dürfen wir uns bald auf den »Wendy«-Film freuen. Ihr erinnert euch richtig, das ist diese Pferdezeitschrift für kleine Mädchen. Und was kommt danach? »Yps – Der Film«? »Bravo – Der Film«? Vielleicht sollte ich besser still sein, nachher liest hier noch ein findiger Studioboss mit...