Die geheimnisvollen, melancholischen Fotografien, die im Intro #246 unsere Trennerseiten zieren, stammen aus der Reihe »Six Degrees Of Freedom« von Jessica Backhaus. Die Deutsch-Amerikanerin bereiste für die Aufnahmen Orte ihrer Kindheit, um fotografisch die Lücken ihrer Biografie zu schließen. Fotoredakteurin Frederike Wetzels sprach mit ihr über diese sehr persönlichen Bilder.

Deine Fotoserie erinnert an eine Spurensuche in der eigenen Kindheit. Hast du im Zuge der Arbeit viel über dich und die Biografie lernen können?

Das auf jeden Fall. Grob geht es in dem Projekt »Six Degrees Of Freedom« um Herkunft, Ursprung, Identität – aber auch um Sehnsucht und Schicksal. Die Inspiration dazu lieferte meine eigene Biografie. Da hatte ich ein paar Fragezeichen, weil ich zum Beispiel meinen leiblichen Vater nicht kannte. Für das Projekt habe ich viel recherchiert und einige Dinge über meine Wurzeln erfahren.



Bist du bei der Recherche auch auf ihn als Person gestoßen?

Nein. Er lebt leider nicht mehr.



Oh, das tut mir leid. Und vorher du wusstest gar nichts über seine Identität?

Sehr wenig. Ich wusste, dass er Schauspieler war und lange in der Schweiz gelebt hat. Deshalb war ich dort und habe die Orte besucht, an denen er gewohnt und gearbeitet hat. Es war mir ein großes Bedürfnis, das zu sehen. Wenn du wie ich so eine Ungewissheit über deine Wurzeln hast, willst du das einfach erfahren. Es ist ja Teil deiner Identität zu wissen, woher du kommst. Wenn ich dem nicht selbst nachgegangen wäre, hätte mich die Vergangenheit irgendwann eingeholt.



Man könnte sagen, du hast damit Lücken geschlossen und fehlende Teile deiner Kindheit aufgespürt. Ist das Buch »Six Degrees Of Freedom« vielleicht so etwas wie ein alternatives Fotoalbum deiner Kindheit?

Eine interessante Sichtweise. Aber nein – soweit würde ich nicht gehen, dass mein Buch diese Aufgabe erfüllen kann. Was ich jedoch gemacht habe: Neben den Fotos, die an den Orten entstanden, die ich besucht habe, begann ich parallel dazu, ganz minimalistisch Objekte meiner Kindheit und Jugend zu fotografieren. Ich habe diese Fotos eingefügt, weil ich diesen Bruch wollte. Ich fand es sehr spannend.

Bild: Jessica Backhaus

Ich auch. Vor allem im Kontrast zu diesen metaphorischen, vagen Bildern. Sind es denn wirklich die Original-Objekte?

Ja. Ich bin fast zufällig auf sie gestoßen, als ich begann, an »Six Degrees Of Freedom« zu arbeiten. Die Murmeln zum Beispiel hatte ich 30 Jahre lang nicht mehr in der Hand gehalten. Am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass ich sie für dieses Projekt benutzen würde. Dann fiel mir auf, wie verrückt es ist, dass sie ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wieder in meinem Leben auftauchen. Deshalb habe ich sie eingewoben, aber eben betont neutral inszeniert.



Unter diesen Bildern ist das einer Kassette mit dem Soundtrack zu »Flashdance«. Was hat es damit auf sich?

Bevor ich mich für die Fotografie entschieden hatte, wollte ich Tänzerin werden und deshalb war das in meinen Teenagerjahren ein ganz wichtiger Film für mich. Die Kassette lief bei mir von morgens bis abends.



Was für Musik hat dich sonst beeinflusst?

Gibt es ein Lied, das dir zu »Six Degrees Of Freedom« ein besonderer Begleiter war?

Bild: Jessica Backhaus

Was hat es mit dem Titel »Six Degrees Of Freedom« auf sich?

Das ist ein maritimer Begriff, der auf See Verwendung findet. Um sich in völliger Freiheit auf dem Meer bewegen zu können, muss sich ein Schiff vorwärts, rückwärts, links, rechts, auf und ab bewegen können. Meine Familie mütterlicherseits stammt von der Nordseeküste, mein Großvater war Seemann. Deshalb fand ich den Begriff sehr passend, weil ich mich ja sehr mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt habe. Zugleich mochte ich, dass er etwas Poetisches, Lyrisches hat. Und letztlich schwingt auch dieses »Auf zu neuen Ufern!« mit. Wenn man sich viel mit der Vergangenheit befasst hat, muss man auch loslassen, aufbrechen und sein eigenes Leben leben.



Ich mag den Titel sehr gern, weil er so unkonkret bleibt. Wie deine Arbeit auch: Weil sie ja einerseits sehr persönlich ist, deine Bilder aber gleichzeitig sehr offen und universell zugänglich sind. Ich fühle mich sogar in einigen Bildern an meine eigene Kindheit erinnert.

Da ist schön. Gerade weil es ja eigentlich ein sehr persönliches Projekt ist. Aber ich wollte es eben nicht auf einer sentimentalen Ebene angehen. Die Bilder sind zwar sehr real und konkret – aber sie bewahren eine Distanz, die mir wichtig war. Unsere Wurzeln, Herkunft, Erinnerung, Identität – das sind alles Themen, die jeden Menschen beschäftigen, unabhängig von der eigenen Biografie.

Es ist also ein gewolltes Wechselspiel zwischen dem Privaten und dem Kollektiven. Dennoch gibt es fast am Ende des Buches ein Schwarzweißfoto, auf dem ein Mädchen zu sehen ist. Obwohl man das Gesicht nicht erkennt, habe ich gleich vermutet, das sei ein Bild von dir. Magst du mir verraten, ob ich richtig lag?

Ja, das bin ich. Auf dem Foto übe ich in unserem Garten für ein Theaterstück, »Die Leiden des jungen Werther« von Goethe. Ich hatte nur eine kleine Rolle darin. Deshalb habe ich vor allem die Verbeugung am Ende geprobt. Ich finde, das ist eine schöne Metaphor: Es ist eine Verbeugung vor meinem eigenen Leben.

Bild: Jessica Backhaus

Bei dem Bild wurde mir bewusst, wie weit dein Buch von einem gewöhnlichen Familienfotoalbum entfernt ist. Da sieht man oft Feiern oder Ausflüge – also Momente, für die man mal die Kamera auspackt. Deine Fotos sind hingegen eine Ansammlung von Banalitäten, die unseren Alltag ausmachen – und sind gerade deshalb für mich viel näher an der Kindheit, als es gestellte Familienfotos sein könnten.

Fotos dieser Art gibt es in meiner Familie natürlich auch. Ich habe mich aber ganz bewusst dagegen entschieden, dieses Archivmaterial zu verwenden. Es ist viel spannender, wenn man es weglässt. »Six Degrees Of Freedom« ist zwar durch meine Biografie inspiriert, aber ich wollte die Betrachtung der Bilder erst mal offen halten. Klar, es gibt Menschen, die interessieren sich noch tiefer für einzelne Bilder und wenn sie mich fragen, erzähle ich gerne die Hintergründe, aber ansonsten finde ich das Offene schön. Es gibt zwar auch Titel zu jedem Bild, aber die habe ich bewusst erst am Ende des Buches aufgelistet, damit sie nicht den eigenen Blick auf das Foto verstellen. Da gibt es zum Beispiel eines, auf dem ein Vorhang zu sehen ist. Das Tageslicht scheint unten durch das Fenster. Viele sind irritiert und halten das für eine Collage – was es nicht ist. Ich assoziiere darin eine Berglandschaft – da sehe ich dann meinen biologischen Vater, der in der Schweiz gelebt hat. Gleichzeitig symbolisiert dieser Wellenschlag des Vorhangs meine Mutter, die aus Bremerhaven stammt. Und zugleich ist der Vorhang ein wichtiges Symbol im Leben eines Schauspielers – beide waren Schauspieler. Somit ist dieses Bild eine Art Hommage an meine leiblichen Eltern.

Bild: Jessica Backhaus