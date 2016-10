Es gibt Momente, in denen Videospiele trotz aller Regeln so etwas wie Freiheit vermitteln. Die populäre Mischung aus extensiver Raserei und guter Musik macht genau das und war schon beim Playstation-Klassiker »Wipeout« etwas ganz besonderes, funktioniert aber seit jeher auch bei »Need for Speed« und bei »GTA III« und seinen Nachfolgern sowieso. Vielleicht lieferte genau dieser Aspekt auch die Vorlage für die »Forza Horizon«-Reihe , bei der von Anfang an ein Musikfestival als Dreh- und Wendepunkt aller Rennaktivitäten fungiert und alles weniger ernst daherkommt als bei der regulären »Forza Motorsport«-Serie.



Im dritten Teil erreicht das Konzept der Serie gemäß seines neuen Schauplatzes in allen Aspekten größere Dimensionen: In Australien gibt es doppelt so viel Fahrstrecke und Vehikel, unterschiedlichste Vegetation und durch wöchentliche Events immer wieder neue Herausforderungen. Bleibt nur noch die Frage nach der Musik, zur der uns bis Redaktionsschluss leider noch keine detaillierten Infos vorlagen. Immerhin soll es erstmals eigene Radiostationen für verschiedene Genres und Labels wie Hospital Records, Epitaph, Vagrant oder Future Classics geben. Der Spritztour mit Chet Faker auf dem Ohr steht also hoffentlich nichts mehr im Wege.