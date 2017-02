Es mag gewagt klingen, aber warum gibt es eigentlich noch keinen Pizza-Döner-Sushi-Burger? Ein Ding der Unmöglichkeit? In der Videospielindustrie zählen solche Zweifel an der Machbarkeit bekanntlich nicht. Wenn der Fantasie sowieso keine Grenzen gesetzt sind, dann spielt es auch keine Rolle, dass mit »For Honor« der Geschichtslehrer in den Wahnsinn getrieben wird. Wenn sich Samurai, Ritter und Wikinger gemeinsam in einer Schlacht tummeln, dann hat man es vermutlich ganz einfach mit alternativen Fakten zu tun. Wäre ja auch schön blöd, sich bei der Popularität von TV-Serien wie »Game of Thrones« oder »Vikings« die Chance auf solch ein mittelalterliches Stelldichein nehmen zu lassen.