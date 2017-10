Die Kleinstadt Hawkins muss sich auf weitere Unruhe gefasst machen. Will Byers, der Junge, der in der ersten Staffel von »Stranger Things« verschwunden war, hat an Halloween ein paar merkwürdige Schatten gesehen. Natürlich denken erst mal alle, der Junge hätte einen an der Waffel. Bis immer mehr Menschen mitbekommen, dass in Hawkins sehr unheimliche Dinge passieren.