Vermehrte Kooperationen fördern die Programmvielfalt und bringen gleichzeitig kuratorische Schärfe mit sich. Eines der wichtigsten Themen des Festivals scheint »Pop« zu sein. Gemeinsam mit StudioCanal zeigt Intro den 4K-Director’s-Cut des Coen-Brothers-Debüts »Blood Simple«. Der gewitzt-schräge Detektivfilm offenbarte schon 1984, welch grandiose Filme der Coens noch folgen sollten. Zusammen mit dem SXSW-Festival aus Austin wird die neue Judd-Apatow-Produktion »The Big Sick«, eine bittersüße Liebeskomödie aus der Feder von Michael Showalter (»Wet Hot American Summer«), gezeigt. Zu den unzähligen Highlights zählen außerdem die Musikdokus über Conny Plank , Kraftwerk, Can und weitere Vertreter des Krautrock. Besonders empfehlenswert sind auch die beiden Dokumentarfilme aus der »Made in NRW«-Sparte »Ultraslan« über Istanbuler Ultras und »Tokio Hotel – Hinter die Welt«.

Nach der letztjährigen sehr erfolgreichen Premiere unter neuem Namen und mit neuer Ausrichtung – weg vom Branchentreff-Flair der Cologne Conference und dem »gefühlten« Fokus auf das Medium TV, hin zu mehr Kino und zum Film Festival Cologne – wird es dieses Jahr eine weitere Neuerung geben: Die Festivalzentrale wandert 400 Meter weiter – auf das Residenz als Anlaufstelle folgt nun der Filmpalast Dort ist in sieben Kinosälen viel Platz für Filme – eine willkommene Zentralisierung. Darüber hinaus wird sich das Film Festival Cologne auch die übrige Stadt mit weiteren Veranstaltungen erschließen. So findet die Verleihung des diesjährigen Kölner Filmpreises im Börsensaal der Kölner IHK statt. Die Preisträgerin ist schon bekannt: Jane Campion . Die neuseeländische Regisseurin wurde sowohl durch ihre Kinoproduktionen wie »Das Piano« oder »Portrait Of A Lady« als auch durch grandiose TV-Produktionen bekannt. Das international gefeierte Krimiformat »Top Of The Lake« geht in Köln in die zweite Runde; die neue Staffel mit dem Titel »China Girl« feiert Deutschlandpremiere – am Festivalmittwoch kann man alle sechs Folgen hintereinander schauen. Neben vielschichtigen Krimi- und Drama-Momenten darf man sich in diesen Folgen auf Elisabeth Moss freuen, die den meisten als Peggy Olson aus »Mad Men« bekannt sein dürfte. Moss glänzte bereits in der ersten Staffel von »Top Of The Lake« und ist gleich mit zwei neuen Produktionen am Start. Damit bestätigt sie ihren Status als zurzeit eine der wichtigsten Serien-Darstellerinnen. Zusätzlich darf man ihr Können in »The Handmaid’s Tale« bestaunen. Das Film Festival Cologne zeigt den Auftakt der Serie nach dem gleichnamigen Roman von Margret Atwood, in der auch Alexis »Rory Gilmore« Bledel mitspielt, in einem der vielen Showcases.

