Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr Teil eines neuen »Star Wars«-Films wärt? Hier jedenfalls gibt’s ein paar, die so ein kleines bisschen ausflippen würden vor Freude. So in etwa muss es auch Felicity Jones und Diego Luna gegangen sein, als sie für »Rogue One« gecastet wurden. Ein Featurette lässt die Hauptdarsteller jetzt zu Wort kommen und gibt einen Eindruck der Abläufe hinter der Kamera. Am begeistertsten ist jedoch Regisseur Gareth Edwards. Er vergleicht das »Star Wars«-Universum mit einem riesengroßen Spielzeugset.