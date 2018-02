Der Wald lebt: An allen Ecken kreucht und fleucht es, und auch die Vegetation präsentiert sich als komplex verzweigter Organismus. Kaum ist man in der Spielwelt von »Fe« angekommen, möchte man auch bleiben – und erst dann wieder gehen, wenn man den örtlichen Artenreichtum eingehend studiert und jede Schwingung des beseelten Fantasy-Biotops in sich aufgesogen hat.Fe, das fuchsartige Wesen, das man durch die Wildnis steuert, wirkt nur so lange unheimlich, bis man es zum ersten Mal singen lässt – dann hat man es augenblicklich ins Herz geschlossen. Die Balance zwischen Meditation und Abenteuer ist perfekt austariert, die Story bestenfalls skizziert: Alles kann, nichts muss. Dass man dem Wald aber hilft, sich gegen die schabenartigen »Silent Ones« zu wehren, die in ihm ihr Unwesen treiben, ist Ehrensache. Abseits der Ungeziefer-Konfrontationen steht die Entspannung im Vordergrund. Insbesondere dank der brillant orchestrierten Geräuschkulisse aus vertrauten und surrealen Sounds fällt es leicht, die Wirklichkeit hinter sich zu lassen und auch mal eine Weile als reiner Beobachter durch die Wildnis zu streifen, sollte eines der vielen feinsinnig implementierten Rätsel nicht auf Anhieb zu schaffen sein.



Oft braucht es diesen Spaziergang sogar, denn um weiterzukommen, ist Fe regelmäßig auf die Hilfe der Waldbewohner angewiesen – deren Vertrauen er sich erst mal ersingen muss. Dabei ist Feingefühl gefragt, denn die Geschöpfe sind scheu, und eine zu forsche Annäherung löst schnell Fluchtreflexe aus. Mit etwas Einsingen jedoch ist der richtige Ton schnell getroffen und ein treuer Freund gewonnen. Vorausgesetzt, man hat sich ebenso vorsichtig in Hörweite des jeweiligen Tieres begeben. Auf die Gefahr hin, zweckoptimistisch zu klingen: Vielleicht braucht die ersehnte Rückbesinnung zur Natur ja genau diesen Umweg über Computer und Konsole.