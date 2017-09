Ihr wollt Sean Penn und Jennifer Jason Leigh als verpeilt-sympathische Teenager sehen? Kein Problem mit »Fast Times At Ridgemont High«! Die legendäre Highschool-Komödie gibt es jetzt auf Blu-ray.

Was waren das noch für wunderbare Zeiten, in denen ein Filmtitel wie »Fast Times A Ridgemont High« hierzulande in »Ich glaub’ ich steh im Wald« verwandelt wurde. Ganz genau: es waren die Achtziger! Konkreter gesagt, feierte »Fast Times« im Jahr 1982 seine Leinwandpremiere und wurde rasch zum Vorbild einer unüberschaubaren Fülle von Teenie-Klamotten.



Es ist das Regie-Debüt von Amy Heckerling, die später mit »Guck mal wer da spricht« oder »Clueless« große Erfolge feiern sollte und auch für Drehbuch-Autor Cameron Crowe (»Jerry Maguire – Spiel des Lebens«) war es ein erster wichtiger Schritt in Hollywood. Der Autor besuchte im Vorfeld ein ganzes Jahr lang inkognito eine Highschool. Natürlich nur zu Recherche-Zwecken, versteht sich. Das Ergebnis ist ein bunter, charmant inszenierter Coming-Of-Age-Film, der seine Figuren in den Momenten ernst nimmt, wo es sein muss, aber ansonsten zu jeder Menge Albernheit aufgelegt ist.

Stacy (Jennifer Jason Leigh) und Linda (Phoebe Cates)

Den Kern bilden dabei die Charaktere, die sämtlich zu Ikonen des Teenie-Films wurden. Allen voran natürlich Sean Penn als kiffender Surfer Jeff Spicoli, der zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sein T-Shirt auszieht. Doch auch Jennifer Jason Leigh, die zuletzt für »The Hateful Eight« für einen Oscar nominiert war, gehört dazu als 15jährige Stacy Hamilton, die erste sexuelle Erfahrungen sucht und dabei ist, ihre Identität zu finden.



Ebenfalls in die Reihe der vorbildhaften Figuren fällt ihr Bruder Brad, der angepasste Normalo, der sich selbst überschätzt und in einer Reihe schlechter Fast Food-Nebenjobs schuftet, statt das finale Schuljahr in Saus und Braus zu verleben. Perfekt in dieser Rolle ist Judge Reinhold, den eine ähnlich gelagerte Figur wenige Jahre darauf in »Beverly Hills Cop« zum Weltstar machte. Das weitere Ensemble der Schablonen bilden die von Phoebe Cates (»Gremlins«) dargestellte amouröse Draufgängerin Linda, der schüchterne Mark (Brian Backer) sowie der nur nach außen coole, verrucht mit Konzertkarten handelnde Mike (Robert Romanus).

Sean Penn als Jeff Spicoli

Besondere Erwähnung verdient der fantastische Soundtrack, vereinen sich hier doch bekannte Hits von Tom Pettys »American Girl« bis Jackson Brownes »Somebody’s Baby«, aber auch vergessenen Perlen wie die Synthie-Rock-Hymne »Raised On The Radio« von The Ravyns und »Goodbye Goodbye« von Oingo Boingo, der alten Avant-Pop-Combo des heutigen Filmkomponisten Danny Elfman.



Der Film ist bestens gealtert und erstrahlt auf Blu-ray in den passenden Bonbonfarben. So macht es große Freude, diesen Klassiker des Quatsch-Kinos zu entdecken.