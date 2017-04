Warum man in den nächsten Tagen gerne die Art Cologne, aber noch viel lieber die Far Off besuchen sollte – Senta Best und Frederike Wetzels haben sich auf der Messe der Kölner Off-Kunstszene umgesehen.

In einer ehemaligen Aufzugfabrik am Rande von Köln-Ehrenfeld herrscht ziemliches Gewusel. Bald geht hier die Far Off los, eine Kunstmesse, die am Rande der Art Cologne stattfindet – und auch nur am Rande damit zu tun hat. Noch wird hier ordentlich getackert, gehämmert und auf Leitern gestanden. Jonathan Haehn, einer der drei Köpfe hinter der Far Off, freut sich: »Hier arbeiten nur Freaks. Und irgendwann merkt man – mit dem einen Freak klappt es total gut und mit dem anderen halt gar nicht.« Eine Aussage, die den Charakter der Far Off ganz gut beschreibt. Denn hier funktioniert in jeder Hinsicht alles ein bisschen anders als bei üblichen Kunstmessen. Angefangen beim ersten wilden Gedanken, der im letzten Jahr spontan umgesetzt wurde. Die Initiatoren Jonathan Haehn, Maria Wildeis und Alisa Berger (die leider beim Interviewtermin nicht dabei sein kann) sind alle drei gut vernetzt in der Szene und wollten einfach etwas anders machen, wie Haehn erklärt: »Wir wollten das Ganze sehr viel gelebter drehen als bei einer steifen Messeveranstaltung, bei der man immer das Gefühl hat, dass die Leute sich gar nicht so wohl fühlen und an der auch nur eine selektierte Gesellschaft teilnimmt – sowohl die Künstler als auch die Käufer, für die die Kunst produziert wird. Es ist ja fast schon absurd, dass beispielsweise auch politisch motivierte Kunstwerke von genau den Leuten gekauft werden, die damit eigentlich kritisiert werden. Außerdem hat Kunst ja auch immer einen Gesellschaftsbezug, und der ist natürlich relevanter für eine viel größere Menge von Leuten als für die sowieso schon gut erzogene und ausgebildete Upper-Class.«





Zwei dieser ideologisch Verseuchten werkeln im hinteren Teil der ehemaligen Fabrik. Mit ihrem Messekonzept ziehen Wildeis, Haehn und Berger sowohl Künstler als auch Galerien und Kuratoren an. Wie beispielsweise den Galerieraum »Young Collectors« aus Swisttal-Miel. Den beiden Betreibern geht es in erster Linie darum, ein anderes als das übliche Publikum anzusprechen und Kunst bezahlbar zu machen. Die Edition existiert seit drei Jahren und versammelt 60 Arbeiten von 56 Künstlern aus 14 Nationen. Alle Werke werden in Kleinstauflage produziert. Die Kuratorin Dagmar Weste erklärt: »Bei unserer Kuratorenarbeit ist uns aufgefallen, dass es vor allem junge Interessenten gibt, die vieles wunderschön finden und natürlich manches auch gerne kaufen würden, es sich aber niemals leisten können.« An dieser Stelle geht das Konzept der Off-Messe voll auf. Denn den Organisatoren geht es nicht nur um die Vernetzung der Szene, sondern auch um deren Kommerzialisierung, wie Maria Wildeis erklärt: »Wir kennen viele Künstler, die gute Sachen machen, von denen aber keiner in der Lage ist, sich zu verkaufen. Das sind einfach rein ideologisch verseuchte Menschen, und mit denen wollen wir arbeiten. Und vielleicht finden wir ja langfristig einen Weg, wie man das miteinander verbindet.«Zwei dieser ideologisch Verseuchten werkeln im hinteren Teil der ehemaligen Fabrik. Steffen Ademmer und Felix Büchel sind fast mit dem Aufbau fertig, in der Nacht zuvor haben sie schnell noch den Boden gestrichen. In den kommenden Tagen erwarten sie hier auch Besucher von der Art Cologne, die zeitgleich auf der anderen Rheinseite stattfindet. Erkennungsmerkmal? »Ganz klar die Schal-Länge«, so Ademmer. Den Unterschied zur großen Kunstmesse fasst er so zusammen: »Bei der Far Off geht es um die Idee, sich auch Sachen zu trauen, die auf der Art Cologne nicht funktionieren würden. Die da erst gar nicht hingehangen würden – aus Gründen der Verkäuflichkeit zum Beispiel. Hier ist ja viel mehr ein Funke.« Büchel ergänzt: »Außerdem braucht man auf der Art Cologne in erster Linie einen Galeristen, um überhaupt ausstellen zu können. Bei der Far Off stehen wir für uns selber, von A bis Z.« »Deshalb hat man es bei der Art Cologne auch nur mit Galeristen zu tun, hier triffst du die Künstler. Was ja viel mehr Wert hat«, so Ademmer weiter. Bei den beiden hat der Vernetzungsgedanke der Far Off jedenfalls funktioniert – sie haben sich hier im letzten Jahr an ihren gegenüberliegenden Ständen kennengelernt. Nun stellen sie ihre Werke gemeinsam aus.

Im Keller der Fabrikhallen geht es weiter, hier findet in diesem Jahr erstmalig eine Gruppenausstellung statt – mit Video-Kunst, Installationen, audiovisuellen Performances und Sound-Art. Der Künstler René Hüls hat gerade seine 750 Kilo schwere Skulptur an Ort und Stelle gewuchtet. »Mich interessiert die Maschinensprache, also die Robotersprache, was ja auch eine Art Kulturkritik in Poesie ist.« Hüls hat sich das Gebäude und die Räume ein paar Wochen zuvor angesehen und erst dann entschieden, dass er an der Far Off teilnehmen möchte und welche Arbeit hier passen könnte: »Es ist eine makroskopische Extraktion einer Vinylschallplatte aus Blei, sie wiegt 740 Kilo. Ein bisschen irrsinnig auch, wie vieles in der Kunst. Es geht um Techno-Sound. Ich habe jahrelang elektronische Musik gemacht und dann Kunst an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert . Ich beziehe mich auf elektronischen Sound und daraus resultieren dann Arbeiten.«

Die Gruppenausstellung im Keller ist ein neues Projekt der Initiatoren. Außerdem gibt es neben der Bar im oberen Bereich eine Blackbox mit von Alisa Berger kuratierten Programmen und Expanded Cinema Performances. Maria Wildeis erklärt: »In der Gruppenausstellung entstehen nochmal ganz andere Dynamiken, die für die Kunst auch spannend sind. Wir wollen mit der Far Off was zum Entdecken bieten. Aber es geht auch um Konsum. Und den gibt es ja alleine schon durch die Rezeption. Du kommst rein, trinkst ein Bier und schaust dir beispielsweise eine Performance an. Die Far Off ist ein Experimentierfeld, um zu gucken, was Sinn macht und was nicht.«