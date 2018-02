Thea ist eine junge Frau in einer feindseligen Welt. Früher war sie die begabteste Zeichnerin des Roto Clans, doch seit die mörderischen Paznina ihre Heimat überfielen, fehlt der mutigen Malerin ein Arm. Zudem wurde ihre Mutter von den Erzfeinden ermordet. Zusammen mit ihrem Vater, dem angsteinflößenden Krieger Jerome, sowie ihrem weniger blutrünstigen Bruder Rollo widmet Thea ihr Leben fortan einem erbarmungslosen Rachefeldzug.



Autor und Zeichner Daniel Warren Johnson geht wenig zimperlich zu Werke. So spielt der Titel »Extremity« nicht ohne Grund mit dem Gleichklang von Gliedmaßen und Gewalt: in diesem Comic fliegen extrem viele Extremitäten durch die Gegend. Doch man sollte nicht den Fehler begehen, sich von pulsierenden Blutfontänen abschrecken zu lassen: Die Gewalt dient hier keineswegs nur der Belustigung, sondern muss letztlich als Katalysator für aufgestaute Wut hinterfragt werden. Moralische Dispute und der gelebte familiäre Zusammenhalt waten knietief durch diese Blutlache.Seit März 2017 wird »Extremity« in den USA in Heftform bei Robert Kirkmans Skybound Entertainment veröffentlicht. Der bei CrossCult in Übersetzung erscheinende Sammelband umfasst die ersten sechs Kapitel dieser packenden, actionreichen Fantasy-Dystopie.