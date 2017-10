»Ich bin begeistert von seiner Arbeitsweise. Das war so anders als alles, was ich bisher kannte«, schwärmt Schauspielerin Elisabeth Moss in unserem Interview über die gemeinsame Arbeit mit Regisseur Ruben Östlund an »The Square« . Am 19. Oktober startet die Satire in den hiesigen Kinos, wir dürfen schon jetzt eine kuriose wie ungemütliche Szene aus dem Film zeigen, die mit einer Perfomance der etwas anderen Art aufwartet.