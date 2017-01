Erster Trailer zu »The Discovery«

Mit »The Discovery« veröffentlicht Netflix kommenden März einen vielversprechenden Exklusiv-Film. Nun gibt es einen ersten Trailer zu dem morbiden Sci-Fi-Drama.

Geschrieben am 19. Januar 2017, 10:37

Eine Welt, in der das Jenseits kein esoterischer Platzhalter, sondern wissenschaftlicher Fakt ist – und unzählige Menschen dazu bringt, durch Selbsttötung die Reise dorthin anzutreten. Das ist die einfache wie faszinierende Prämisse von »The Discovery«, einem Netflix-Exklusivtitel, der bei dem Streaming-Dienst am 31. März weltweit Premiere feiern wird. Der Cast klingt ebenfalls vielversprechend: Neben »How I Met Your Mother«-Star Jason Segel sind unter anderem Robert Redford und Rooney Mara (»Her«) mit von der Partie.