Es gibt Persönlichkeiten, die man sich nur schwierig als jungen Menschen vorstellen kann. Albus Dumbledore zum Beispiel. Für die meisten Fans der »Harry Potter«-Reihe ist er eher der alte, weise Zauberer mit Bart und schrägem Humor, als ein Jungspund voller Energie und Tatendrang. Dass aber auch das funktionieren kann, ist jetzt im Trailer zu »Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen« zu sehen.

Im ersten Teil der Reihe gelang es Newt Scamander (Eddie Redmayne) und anderen Zauberern und Hexen, den dunklen Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp) festzunehmen. Im neuen Film schafft Grindelwald es, auszubrechen und sein Gefolge um sich zu versammeln. Er will die Herrschaft von »reinblütigen« Zauberern über nichtmagische Wesen durchsetzen. Professor Dumbledore schickt seinen ehemaligen Schüler Scamander los, Grindelwald aufzuhalten. Fans der Reihe wissen, wieso es Dumbledore schwer fallen dürfte, selbst gegen ihn zu kämpfen. Der Trailer zeigt beeindruckende Effekte und macht große Lust, wieder in J.K.Rowlings zauberhafte Welt einzutauchen.

Der Film wird aber nicht nur positiv aufgenommen, insbesondere die Besetzung von Johnny Depp aus Grindelwald war vor umstritten. Seine Ex-Frau Amanda Heard hatte ihm Misshandlung vorgeworfen. J.K. Rowling, die die Drehbücher zur Filmreihe geschrieben hat, hat die Entscheidung zur Besetzung allerdings verteidigt, da beide Parteien ausdrücklich betont hätten, die Sache hinter sich lassen zu wollen. Rowling und das restliche Filmteam seien froh, Depp an Bord zu haben.

Wie er und Jude Law sich in der magischen Welt zurecht finden, seht ihr hier im Trailer. Der Film startet am 15. November 2018 in den deutschen Kinos.