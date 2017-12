Wir erkennen Einflüsse von »Mad Max« , »Das wandelnde Schloss« und »Pacific Rim« und in seiner Bedrohlichkeit erinnert das Spektakel auch an den großen Sternenzerstörer aus »Star Wars« . So oder so, der erste Trailer zu »Mortal Engines« sieht großartig aus. Der neue Film von Peter Jackson basiert auf den Büchern von Philip Reeve. Die Reihe »Predator Cities« spielt in einer dystopischen Steampunk-Zukunft. Die großen Städte wurden auf motorisierte Gerätschaften verbaut. Auf der Suche nach Rohstoffen fahren sie auf der Erde herum und bekämpfen sich gegenseitig. Wie das aussieht, zeigt der Trailer am Beispiel von London.