Treffen sich drei Superhelden und eine Superheldin in New York. Was tun sie? Sie verkloppen alles, was ihnen in die Quere kommt. So zumindest mutet der erste Trailer von »Marvel’s The Defenders« an. Die Serie startet im August auf Netflix und ist der Zusammenschluss aus »Jessica Jones«, »Daredevil«, »Luke Cage« und »Iron Fist« . Der erste Eindruck sieht schon mal gut aus, die vier kommen selbstironisch daher und das leise im Hintergrund anklingende »Come As You Are« von Nirvana tut sein Übriges, um Atmosphäre zu schaffen. Die vier stehen einer neuen Gegnerin gegenüber, Alexandra, gespielt von Sigourney Weaver. Zudem gibt’s ein Wiedersehen mit Krankenschwester Claire Temple (Rosario Dawson).