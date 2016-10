Kaum ein Film aus dem Marvel-Universum schlug derartig unerwartet und mit voller Wucht ein, wie »Guardians Of The Galaxy«. 2017 bekommt die Geschichte der unkonventionellen Heldentruppe eine Fortsetzung, und hier ist der erste Trailer.



Martialisch anmutender Chorgesang leitet den Trailer ein. Wie schon im ersten Teil begleiten Blue Swede mit ihrer Version von »Hooked On A Feeling« die ersten Bilder zu »Guardians Of The Galaxy Vol.2«. Der Song, den Quentin Tarantino einst durch »Reservoir Dogs« ins Popkultur-Gedächtnis hievte, passt in seiner Mischung aus Albernheit und Atmosphäre perfekt zu einem Trailer, der die Schwerpunkte bei bildgewaltiger Action und dialoglastigem Slapstick setzt.



»There are two types of beings in the universe: those who dance. And those who dance not!« Müssen wir noch mehr sagen?!





Die Fortsetzung startet am 27. April, in den Kinos. Natürlich ist auch Chris Pratt wieder als Peter Quill mit dabei. Sein Interview zu »Guardians Of The Galaxy« lest ihr hier.