Im Januar startet die neue Netflix-Serie »Eine Reihe betrüblicher Ereignisse«. Sie basiert auf den Lemony-Snicket-Romanen um den obskuren Graf Olaf, in dessen Rolle diesmal Neil Patrick Harris schlüpft. Nun wurde ein erster Trailer veröffentlicht.





Mit einem ersten kleinen Teaser, der jedoch noch keine Bilder aus der Serie zeigte, hat Netflix erst neulich die neue Serie »Eine Reihe betrüblicher Ereignisse« angekündigt. Da es bis zum Start am 13. Januar gar nicht mehr lange hin ist, gibt es nun auch einen Trailer, der endlich die ersten Bilder von Neil Patrick Harris als skurrilen Graf Olaf zeigt. Mit Halbglatze, riesiger Nase, Kinnbart und enormen Augenbrauen ist er dabei kaum wiederzuerkennen. Optisch ähnelt die Kostümierung stark der von Jim Carrey in »Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse« aus dem Jahr 2004, in der dieser als Graf Olaf groß aufspielte . Ob der »How I Met Your Mother«-Star ähnlich überzeugen und sich nach Doogie Howser und Barney Stinson bald den dritten kultigen TV-Charakter in seine Vita schreiben kann? Der Trailer liefert einen ersten (sehr positiven) Vorgeschmack!

Die Geschichte in »Eine Reihe betrüblicher Ereignisse« dreht sich um die drei Geschwister Violet, Klaus und Sunny Baudelaire, die als Mündel auf das Anwesen des seltsamen und unheimlichen Graf Olaf gebracht werden. Anstatt sich um die Kinder zu kümmern, will sich dieser der Drei nur entledigen, damit er an ihr Erbe gelangen kann. Produziert wird die Serie von »Men in Black«-Regisseur Barry Sonnenfeld und Autor Daniel Handler alias Lemony Snicket höchstpersönlich. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die ab dem 13. Januar vollständig auf Netflix zu sehen sein werden.