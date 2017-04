Ganz schön düster sind die Worte, die Luke Skywalker (Mark Hamill) da spricht: »I only know one truth: It’s time for the Jedi to end«. Trotzdem scheint Rey (Daisy Ridley) von ihm ein ausführliches Training zu bekommen. Im Gegensatz zu Luke selbst, der von Yoda in den Sümpfen Dagobahs unterrichtet wurde, hat sie während der Unterrichtseinheiten einen atemberaubenden Ausblick.Viele Details zur Handlung verrät der erste Teaser derweil nicht, aber eines ist sicher: Auch im kommenden »Star Wars«-Teil wird es große Weltraumschlachten geben, Poe (Oscar Isaac) und Finn (John Boyega) stecken offenbar mittendrin. Und Kylo Ren (Adam Driver) treibt weiterhin sein Unwesen. Bis der Film anläuft, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, Starttermin in Deutschland ist der 14. Dezember. Wir sind gespannt!