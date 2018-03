Ein Löffelchen voll Zucker wird kaum reichen, um Michael und Jane Banks aufzumuntern. Nach dem Tod seiner Frau steht Michael mit seinen drei Kindern alleine da. Jane ist bei der Familie eingezogen, um zu helfen, aber nicht nur die Trauer um die verstorbene Mutter, auch die große Depression sorgen dafür, dass die Familie gerade schwere Zeiten durchmacht. Aber dann kommt frischer Wind auf und Mary Poppins steht ein zweites Mal vor der Haustür der Familie Banks.

Disney hat jetzt einen ersten Teaser zu »Mary Poppins Returns« veröffentlicht. Der Film ist die Fortsetzung des Klassikers von 1964 und spielt während der großen Depression. Emily Blunt schlüpft in die Rolle der Mary Poppins, außerdem sind Meryl Streep als Topsy, Lin-Manuel Miranda als Marys guter Freund Jack und Angela Lansbury als Ballonverkäuferin zu sehen. Auch Dick van Dyke, der im Original in zwei Rollen – als Bert und als Bankdirektor Mr. Dawes – zu sehen war, ist in »Mary Poppins Returns« erneut an Bord, diesmal als Mr. Dawes Junior.

Im Teaser dürfen wir nur einen kurzen Blick auf die Familie Banks und Mary Poppins werfen, trotzdem weckt er durch die Musik im Hintergrund und ein paar Details wie dem Drachen einige Erinnerungen. Am 20. Dezember 2018, also passend zu Weihnachten, startet der Film in den deutschen Kinos.