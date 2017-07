Ihr könnt aufatmen: Sowohl Arnold, Gerald als auch Helga haben sich in all den Jahren seit Nickelodeon »Hey Arnold!« eingestellt hat, kaum verändert. Arnold trägt jetzt eine Jacke, Geralds Shirt hat eine Kapuze bekommen, Helgas Kleid hat einen minimal anderen Schnitt und alle tragen neue Sneaker – das war’s aber auch schon. Der US-Fernsehsender Nickelodeon arbeitet derzeit an einem TV-Film zur Serie und zeigt jetzt in einem kurzen Video, wie die Charaktere heute aussehen. Außerdem gibt es einen kurzen Einblick in den Plot. Kommentiert wird es von Serienerfinder Craig Bartlett, der betont, dass dieser Film genau das sei, was er immer machen wollte.In »Hey Arnold!: The Jungle Movie« sind Arnold und seine Schulfreunde unterwegs in einen Dschungel in Mittelamerika. Fans der Serie erinnern sich vielleicht, dass die letzte Folge mit einem Cliffhanger endete. Arnold hat im alten Tagebuch seines Vaters eine Karte von einer Insel gefunden und offenbar verschlägt es ihn jetzt genau an diesen Ort. Der Film setzt etwas später als die Serie an, die Figuren sind jetzt kurz davor, in die sechste Klasse zu kommen.