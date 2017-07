Nachdem es bereits einen ersten Einblick in »Hey Arnold! The Jungle Movie« , der TV-Filmversion der beliebten Serie aus den 90ern, gab, wurde jetzt eine erste Szene aus dem Film auf der Comic Con in San Diego veröffentlicht. Es geht um »The Legend of Arnold«, einem kleinen Film, der von Arnolds Freunden für ihn gedreht wurde. Erzählt werden die Geschichten rund um den Jungen, die bei allen Fans wohl nostalgische Kindheitserinnerungen wecken. Den Auftakt macht sein bester Kumpel Gerald, der Arnolds gute Taten anpreist, gefolgt von persönlichen Geschichten der anderen Kinder. Darunter sind abenteuerliche, lustige und warmherzige Schilderungen über unseren sympathischen Footballschädel.All seine Freunde haben sich versammelt, um gute alte Zeiten mit ihm Revue passieren zu lassen, darunter auch Helga, die ihre Schwärmerei für ihn immer noch nicht losgeworden ist. Ihre Idee für den Film gewinnt bei einem Wettbewerb, der die ganze Truppe nach St. Lorenzo bringt. Welche Abenteuer sie dort wohl erwarten? Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass Nickelodeon den Film nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland zeigen wird.Der TV-Sender feiert gerade ein Revival alter Serien, auch »Rockos modernes Leben« wird mit einem Film fortgesetzt . Aber nun erst mal zurück zu Arnold, hier ist der Clip: