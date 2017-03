Vor den Toren Barcelonas bastelt Xavi Forné mit Error! Design an Artworks für Musiker und Bands. Seine Spezialität: das Premium-Tourposter fürs Wohnzimmer. Uns hat er erklärt, wie er arbeitet, wofür danach noch Zeit bleibt und warum in seinem Kosmos die Tiere das Sagen haben.

Auf den Social-Media-Kanälen von Error! Design bist praktisch immer nur du zu sehen. Gibt es noch ein erweitertes Team oder schmeißt du den Laden wirklich von vorn bis hinten alleine?

Error! Design war lange ein Ein-Mann-Projekt. Seit September 2015 hilft mir allerdings meine Mitarbeiterin Marta. Sie unterstützt mich im Onlineshop, bei Versand und Druck und verschiedenen anderen Dingen. Ich hoffe, dass sie in Zukunft auch bei den Designs mit einsteigt.



Wie hat das mit Error! Design eigentlich angefangen?

Das Studio habe ich 1999 aus Begeisterung für die Sache eingerichtet, dort aber erst 2006 erstmals entgeltliche Auftragsarbeiten erstellt. Um 2010 herum habe ich mein Hobby dann endgültig zum Beruf gemacht. Bis dahin hatte ich in verschiedenen Studios und Agenturen gearbeitet, die Websites und Business-Grafiken gestalten. Ich habe mit Werbegrafik auch ein entsprechendes Studium begonnen, aber nie abgeschlossen. Die Arbeit an sich stand für mich immer im Vordergrund.



Was macht deine Arbeiten aus?

80 Prozent meiner Arbeiten sind durch Gravur- oder Collagenstil gekennzeichnet. Besonders, wenn du selbst kein guter Illustrator bist, macht das Spaß. Ich habe eine Menge Bücher und Materialien, dort hole ich mir meine Ideen und starte durch. Zuvor mache ich mich mit der Band vertraut und höre eine ganze Weile deren Musik, recherchiere zu den Artworks der letzten Alben, lese die Texte – als wäre ich ein neues Bandmitglied, das sich einfühlen muss, um zu verstehen, was die Band will. Das ist nicht immer leicht, aber eine schöne und spannende Erfahrung. Für gewöhnlich lassen mir die Kunden bei meiner Arbeit völlig freie Hand. Anfangs kannte ich nur wenige, die sich meines Stils bedienen, aber heute sind es deutlich mehr. Vielleicht ist es ja an der Zeit für eine Veränderung – ich wäre bereit!

Bild: Error! Design

Flora und Fauna liegen dir offensichtlich ziemlich am Herzen. Wie finden sie den Weg in deine Artworks?

In einem Interview habe ich mal gesagt, ich würde Menschen hassen. Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber manchmal, wenn du siehst, wie die Menschen mit dem Planeten, anderen Menschen oder Lebewesen umgehen, liegt dieser Gedanke nahe. Für meine Kunst sind gerade Tiere sehr wichtig. Sie machen so einen erhabenen Eindruck auf mich – wie Könige, mit Macht, Präsenz und Energie. Wenn ich jedoch Menschen verwende, kannst du sehen, dass sie leiden – nicht immer, aber meistens. Ihre Augen oder ihr Mund sind bedeckt, was bedeutet, dass sie einen ihrer Sinne verloren haben. Indem ich dann Augen oder eben Tiere an anderer Stelle in das Bild integriere, zeige ich: Etwas lauert dir auf.



Gibt es Zusammenarbeiten, über die du dich ganz besonders gefreut hast?

Ich bin glücklich über jeden, der mit mir arbeiten möchte. Besonders begeistert bin ich aber natürlich, wenn es eine Band ist, die mir persönlich am Herzen liegt. Da wären zum Beispiel Red Fang, Russian Circles, Mono, Der Weg Einer Freiheit und Against Me! – neben unzähligen anderen.



Und wer sollte sich unbedingt mal bei dir melden?

Da schweben mir immer zuerst zwei Namen vor: Black Sabbath oder die Foo Fighters. Keine Ahnung, warum gerade die. Vielleicht, weil ich sie als Teenager sehr mochte. Genau genommen tue ich das noch immer. Sleep, Neurosis oder José González waren Träume, die Wirklichkeit geworden sind. Melden dürfen sich außerdem noch gern Vàli, Wardruna, Wolves In The Throne Room, Bongripper, Pixies, Explosions In The Sky, Mogwai und Sigur Rós.

Bild: Error! Design

Was ist das beste Artwork, das du bisher gemacht hast?

Der Job für The Black Keys 2012, denke ich. Womöglich, weil das der erste wirklich große Poster-Auftrag war; es ging sogar um zwei verschiedene. Das war nicht ganz so einfach, weil ich die Band daheim praktisch nie gehört hatte. Aber genau das hat mich wiederum motiviert. Danach hatte ich eine Menge neuer Follower, was ich als Auszeichnung sehe. Und als ich das erste Poster für Red Fang gemacht habe – es war für eine kleine Privatshow –, hatte ich mich einen Tag lang ins Zeug gelegt, und am nächsten hat es John von der Band so gut gefallen, dass sie gleich noch ein paar T-Shirts mit dem Motiv drucken wollten. Seitdem sind wir gute Freunde.



Du bist auch selbst als Musiker aktiv. Mit welchen Ambitionen?



Ich mache schon seit 15 Jahren Musik und habe in so einigen Bands gespielt und Platten aufgenommen. Auf xaviforne.bandcamp.com bekommst du eine Übersicht. Das neueste Bandprojekt heißt Malämmar. Was die Ambitionen angeht: Wir sind einfach nur drei Freunde, die zusammen eine gute Zeit haben, ein paar Songs aufnehmen und die eine oder andere kleine Tour spielen wollen. Viel mehr als das ist auch nicht drin: Ich bin 35, habe einen Job, eine Freundin und Katzen.

Im letzten Jahr hast du mit Error! Design recht spontan ein kleines Festival veranstaltet. Wie kam es dazu?

In meiner Stadt, Barri de Gràcia, gibt es eine traditionelle Festwoche. Jede Straße ist dann aufwändig dekoriert, es gibt viel Musik und viele Partys, und auf praktisch jedem öffentlichen Platz ist eine Bühne aufgebaut, wo Orchester die typische Musik spielen. Im letzten Jahr hatte ich dann die Möglichkeit, für einen Tag das Musikprogramm auf der Bühne nahe meines Studios auf die Beine zu stellen. Ich habe drei Bands aus meinem Freundes- und Kundenkreis zusammengetrommelt und das Ganze dann Error! Fest genannt. In diesem Jahr bekomme ich zwei Tage, und vielleicht verlege ich es irgendwann in eine größere Location und mache etwas Größeres daraus. Das hat aber aktuell keine Priorität.

Bild: Error! Design

Letzte Frage: Was sind deine drei Lieblingsalben?

Iron Maidens »Live At Donington«, weil es als Doppelalbum fast alle Hits der Band enthält, »El Patio« von Triana, einer Psych-Rock-Flamenco-Gruppe aus den Siebzigern und Achtzigern, und »A Comprehensive Guide To Moderne Rebellion« von Good Riddance. Meine Teenagerzeit war vom Hardcore geprägt, und dafür steht diese Platte.



– Error! Design verschickt Poster, Shirts und andere bedruckte Merch-Artikel in alle Welt. Auch die Tonträger von Malämmar gehören zum Sortiment. Zum Onlineshop geht's hier entlang