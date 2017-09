Elisabeth Moss wurde durch ihre Darstellung der Peggy Olson in der Serie »Mad Men« berühmt – als Sekretärin, die Karriere als Copywriter macht. Ihr Weg als Schauspielerin führte sie nicht nur in weitere großartige Produktionen wie die nun fortgesetzte Jane-Campion-Serie »Top Of The Lake« und die Margaret-Atwood-Adaption »The Handmaid’s Tale«, sondern auch nach Europa. Patrick Heidmann sprach mit ihr über ihre Rolle in der schwedischen Komödie »The Square«.

In »The Square« steht die gleichnamige Kunstinstallation im Mittelpunkt. Deine Rolle ist zwar eher klein, aber die Journalistin Anne verhält sich dennoch sehr eigenwillig und stiftet so eine Menge Verwirrung. Ist dir diese Frau sympathisch?

Sie ist mir nicht unsympathisch. Und es hat enormen Spaß gemacht, sie zu spielen. Ich liebe es, Figuren zu verkörpern, die man nicht durchschaut und die dem Zuschauer ein Rätsel bleiben. In dieser Hinsicht ist Anne in »The Square« extrem: Sie ist seltsam, intelligent, aber eben auch ein bisschen durchgeknallt.



Sie steigt dem Kurator des Stockholmer Museums ziemlich vehement nach ...

Das Unangenehme und Peinliche ihres Verhaltes hat mich als Schauspielerin interessiert. So etwas sieht man im Kino eher selten. Dabei waren wir doch alle schon in Situationen, in denen wir entweder selbst jemandem zu nah auf die Pelle gerückt sind oder es jemanden gab, der uns unangenehm belagert hat. Auch wenn ich persönlich kein konfrontativer Mensch bin: Wenn mir jemand signalisiert, dass er kein Interesse hat, ziehe ich mich schnell zurück.



In »The Square« taucht plötzlich ein Affe auf. Was hat es mit ihm auf sich?

Ich bin mir nicht sicher, ob er bloß der Einbildung des Protagonisten Christian entspringt. Für mich ist der Affe jedenfalls eines der besten Beispiele dafür, was das europäische Kino so spannend macht. In Hollywoodfilmen findet man nie etwas Unerklärtes. Da wird alles ausbuchstabiert – und wenn Fragen offen bleiben, werden einige Zuschauer gleich wütend. In der französischen Nouvelle Vague oder bei Fellini wurde nicht alles erklärt. Und in den Filmen von Ingmar Bergman gibt es Szenen, die scheinbar gar keinen Sinn machen. Aber gerade das macht seine Kunst ja so reizvoll und intelligent.

Würdest du Ruben Östlund, den Regisseur von »The Square«, mit diesen Kino-Legenden in einem Atemzug nennen?

Warum nicht? Ich bin begeistert von seiner Arbeitsweise. Das war so anders als alles, was ich bisher kannte. Er dreht nie mehr als eine Szene am Tag – acht oder neun Stunden lang. Im Durchschnitt haben wir 70 Takes gedreht und größtenteils improvisiert. Unglaublich, wie viele verschiedene Varianten wir durchspielten. Es waren viele Szenen dabei, die es verdient hätten, als Bonusmaterial einer DVD veröffentlicht zu werden.



Kamst du mit diesem Ansatz auf Anhieb zurecht?

Ja, es hat mich künstlerisch sehr befriedigt. Aber ich kann nicht leugnen, dass es verdammt anstrengend war. Ich bin einen anderen Ablauf gewohnt: 20 Minuten drehen, Pause. Ich widme mich meinem Telefon, plaudere oder snacke. Dann geht es wieder los. Dieses Spiel wiederholt sich den ganzen Tag. Bei Ruben wird ohne Unterbrechung gearbeitet – von einer gemeinsamen Mittagspause abgesehen. Das schlaucht ganz schön.



Neben »The Square« bist du in Deutschland in zwei der spannendsten Serien des Jahres zu sehen. In der zweiten Staffel von »Top Of The Lake« und in »The Handmaid’s Tale«. Sind TV-Serien deine große Leidenschaft?

Nein, meine Leidenschaft sind tolle Drehbücher. Und tolle Filmemacher. Das war schon so, als ich bei Aaron Sorkins »The West Wing« mitwirkte. Meine Karriere begann in den 1990er-Jahren, als Serien spannend wurden, weil tolle Autoren sich ihnen widmeten und gute Schauspieler und Regisseure folgten. Heutzutage ist das noch stärker der Fall.



Ist es selbst für dich bemerkenswert, zwei so gefeierte Serien in einem Jahr zu drehen?

Klar, aber es ist Zufall. Bei der zweiten Staffel von »Top Of The Lake« dauerte es lange, bis alles geklärt war. Ich wartete ewig auf konkrete Ansagen, wann wir mit den Dreharbeiten beginnen würden. Es wurde knifflig, als es mit »The Handmaid's Tale« losgehen sollte, ich aber noch mitten in der Arbeit zu »Top Of The Lake« steckte. Zum Glück hatte ich beim Timing Mitspracherecht, da ich an »The Handmaid's Tale« als Produzentin beteiligt bin. Deshalb konnte ich zwischendurch sechs Wochen Pause machen. Leider ist so ein aufregendes Jahr mit einem so vollen Terminkalender für mich und andere Schauspieler eher die Ausnahme.





Die deutsche Fassung von »The Handmaid’s Tale« läuft ab Oktober bei Telekom Entertain . »Top Of The Lake« kann man in Deutschland komplett beim Film Festival Cologne sehen. — »The Square« (S/D/F/DK 2017; R: Ruben Östlund; D: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West; Alamode; Kinostart: 19.10.17)