Es gibt Dinge, die scheinen auf den ersten Blick derart widersprüchlich, dass man sie sich kaum als Einheit vorstellen mag. Nutella und Salami zum Beispiel. Oder ein Wintermantel in der Sauna. Ähnlich abwegig liest sich auch die folgende Kombination, die sich in Hollywood zusammengetan hat. Horror-Regisseur Eli Roth wird zusammen mit Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (»Der Herr der Ringe«) und Komiker Jack Black ein Kinderbuch verfilmen.



1973 wurde John Bellairs Gruselroman »The House With A Clock In Its Walls« veröffentlicht und machte den Waisenjungen Lewis Barnavelt zum Protagonisten einer aufregenden Geschichte voller mysteriöser Monster. Der Trailer zu Eli Roths Verfilmung scheint den Kinderbuch-Charakter beizubehalten, den Grusel dennoch nicht ohne Schockeffekte umzusetzen. Es macht den Anschein, als handele es sich bei »Das Haus der geheimnisvollen Uhren« um eine Mischung aus »Lemony Snicket« und »Addams Family«.