Mit einem Date-Announcement-Trailer hat Netflix das Startdatum ihrer Serienumsetzung der »Lemony Snicket« -Bücher angekündigt. Ab dem 13. Januar 2017 sollen die acht Episoden der Serie weltweit zur Verfügung stehen.

Erinnert ihr euch noch an »Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse«, die erste Verfilmung der Bestseller-Reihe von Daniel Handler alias Lemoy Snicket? Jim Carrey verkörperte in der visuell beeindruckenden Kino-Version von 2004 den obskuren Graf Olaf, der sich seiner drei Mündel Violet, Klaus und Sunny Baudelaire entledigen will, um an deren Erbe zu gelangen.



Dass das Potential der Vorlage aber damit noch lange nicht ausgeschöpft ist, will nun Netflix beweisen und adaptiert die Jugendbuchreihe als Fernsehserie mit zunächst acht Episoden. Ein erster Teaser, in dem Schauspieler Patrick Warburton (»Rules of Engagement«) als Lemony Snicket zu sehen ist, verkündet nun das Startdatum: Ab dem 13. Januar 2017 soll die Serie weltweit verfügbar sein.



In der TV-Version wird »How I Met Your Mother«-Star Neil Patrick Harris Jim Carrey beerben und die Rolle des Graf Olaf bekleiden. Neben der prominenten Besetzung der Hauptrolle machen auch die Namen der Produzenten Hoffnung auf ein gelungene Umsetzung: Barry Sonnenfeld, der u.a. bei den »Men in Black«-Filmen Regie führte und bereits die 2004er Umsetzung produzierte und der Autor der Vorlage höchstpersönlich, Daniel Handler, sind für die »Reihe betrüblicher Ereignisse« verantwortlich.