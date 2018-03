Eindrucksvoller Konzept-Trailer zu »Es 2«

Die Infos zum zweiten Teil von Andrés Muschiettis »Es«-Neuinterpretation sind zu diesem Zeitpunkt noch ausgesprochen dünn, lediglich der Start im kommenden Jahr ist bisher fest bestätigt. Das heizt derzeit vor allem die Spekulationen um die Besetzung der erwachsen gewordenen Rollen an. Ginge es nach YouTube-Nutzer P. Parker, wäre das schon beschlossene Sache. Doch statt seine Idee einfach nur im Netz zu verbreiten, hat der Fan aus den Versatzstücken verschiedenster Filme auch gleich einen Konzept-Trailer zusammengeschnitten – und der kann sich sehen lassen. Patrick Wilson als der gealterte Mike? Jake Gyllenhaal in der Rolle von Eddie? Chris Pratt als Ben? Würden wir definitiv so nehmen. Wie das in der Praxis funktionieren würde, seht ihr hier: