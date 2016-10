Ein Off-Broadway-Theaterstück in New York widmet sich nun endlich den viel zu wenig beachteten Mitschülern des berühmten Zauberers. »The Puffs« fasst die sieben Jahre der »Harry Potter«-Bände aus der Sicht der Hufflepuff-Hausbewohner zusammen. Autor Matt Cox erklärte gegenüber Ein Off-Broadway-Theaterstück in New York widmet sich nun endlich den viel zu wenig beachteten Mitschülern des berühmten Zauberers. »The Puffs« fasst die sieben Jahre der »Harry Potter«-Bände aus der Sicht der Hufflepuff-Hausbewohner zusammen. Autor Matt Cox erklärte gegenüber Mashable : »Was da während der sieben Jahre in Hogwarts passiert ist, muss doch für die anderen Kids traumatisierend gewesen sein. Wir haben ihre Reaktionen aber nie wirklich zu sehen bekommen.«



Gerade das Haus Hufflepuff ist eher ein Haus der Herzen denn eines des großen Erfolgs. Die Hexen und Zauberer dort gelten als gutmütig, vielleicht ein bisschen tollpatschig und nerdig, oder, wie es auf der Gerade das Haus Hufflepuff ist eher ein Haus der Herzen denn eines des großen Erfolgs. Die Hexen und Zauberer dort gelten als gutmütig, vielleicht ein bisschen tollpatschig und nerdig, oder, wie es auf der Homepage des Theaterstücks steht: »Einige Menschen sind dazu geboren, die Welt zu verändern. Einige Menschen erheben sich aus schwierigen Startbedingungen um die Mächte der Dunkelheit zu besiegen, auch wenn die Chancen gegen sie stehen. Dies hier ist die Geschichte der Menschen, die in der Schule neben ihnen sitzen.« Ein erfolgreiche Schüler hat das Haus aber dann doch vorzuweisen: Nymphadora Tonks zum Beispiel oder Cedric Diggory, den tragischen Helden aus dem vierten »Harry Potter«-Buch.

Wie nervig muss das sein, wenn man einfach nur zur Schule gehen möchte und dann kommt da so ein Typ – Harry Potter in diesem Fall – und sorgt dafür, dass die Schulzeit sieben Jahre lang zur Hölle wird. Gut, Harry ist nicht allein Schuld an dieser Misere, aber mal im Ernst, er hat für ganz schön viel Aufhebens und Unruhe in Hogwarts gesorgt.