Es gab in den Dreißiger Jahren nur wenige Zeitgenossen, die Jean »Django« Reinhardt in Bezug auf sein Gitarrenspiel und seine Popularität das Wasser reichen konnten. In seinem Regiedebüt »Django – Ein Leben für die Musik« porträtiert Étienne Comar diese wegweisende Persönlichkeit des europäischen Jazz. Durch die Verbindung des klassischen New Orleans-Sound mit französischen Walzern und Einflüsse der Sinti-Musik erschuf Reinhardt einen neuen Stil, der als Gypsy Jazz bekannt werden sollte.



Im Film kann man in einigen Szenen mitverfolgen, wie der Swing um weitere Elemente bereichert und zu einem außergewöhnlichen, lebhaften Klang transformiert wird. Der Musik wird angenehm viel Raum gegeben und die neu eingespielten Versionen des niederländischen Rosenberg Trios überzeugen durch eine authentische Atmosphäre.



»Swing tanzen verboten« liest man auf einem Warnschild, montiert im Zuschauerraum eines randvoll besetzten Theaters im von den Nazis okkupierten Paris. Ob das Verbot an diesem durchgesetzt wird, scheint fraglich. Die Zuschauer sind in gespannter Erwartung ihres Stars. 1943 zählen Reinhardt und seine Band Hot Club de France zu den angesagtesten Musik-Acts Europas und am Ende des Konzerts hält es große Teile des Publikums nicht mehr in ihren Sitzen. Klar, dass die Fähigkeit zum Auslösen derartiger Begeisterung auch den nationalsozialistischen Offiziellen nicht verborgen bleibt und fortan für den Führer genutzt werden soll. Für Django Reinhardt entwickelt sich ein Konflikt, bei dem es um politische Instrumentalisierung und die akute Lebensgefahr des Sinti für sich und seine Familie geht.