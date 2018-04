Dieser »Egoshooter« schickt dich durch einen überfüllten ICE

Endlich mal ein Egoshooter, der sich mit unseren Alltagsproblemen auseinandersetzt. Fernab von bedrückenden Kriegsszenarien oder abseitigen Science-Fiction-Settings spielt sich das Grauen im »Bahn Simulator 2018« nämlich in den Abteilen der zweiten Klasse ab: Schlecht verstautes Gepäck, unpässliche Mitreisende und stundenlang besetzte Bordtoiletten – das kennt man. Hier darf man aber endlich mit der Zeitung zulangen, wenn mal wieder niemand Platz macht. Eine deutsche Allmachtsfantasie oder doch nur heilende Katharsis? Wir wissen es auch nicht so genau. Dass das optisch aber auch noch an die glorreichen Zeiten des Shooter-Genres erinnert und sich ohne Umschweife über den Browser spielen lässt, macht es noch viel besser. Hier geht’s zum Spiel.