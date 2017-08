Ihre Latenight Show ist legendär, ihre Filme sind längst Klassiker, jetzt setzen die Muppets noch einen drauf. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte spielen sie abendfüllende Live-Shows. Mit dabei sind alle großen Helden und Heldinnen des Ensembles: Miss Piggy, Kermit, Gonzo, das Tier, der Chefkoch ... und wer weiß, vielleicht kommen ja auch ein paar Stargäste dazu, ganz so, wie wir es aus der Muppet Show gewohnt sind. Die Muppets werden von einem Orchester begleitet, es scheint also wirklich fett zu werden.



Miss Piggy jedenfalls ist ganz aus dem Häuschen, wie sie in einer Pressemitteilung verriet: »This will be moi's greatest performance ever, and I guarantee that all of you who are there at the Hollywood Bowl will rave and brag about it for the rest of your lives. And those who are not there, will have to lie about being there. So, don't lie, be there and experience moi in person.«