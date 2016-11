»Ich bin glücklich und begeistert und sehr sehr froh«, schrieb Schriftsteller Andreas Steinhöfel im Januar über die Verfilmung seines Coming-Of-Age-Romans »Die Mitte der Welt«. Der Roman aus dem Jahr 1998 ist mit seiner Handlung auf mehreren Zeitebenen und seiner melancholischen, rätselhaften Stimmung kein einfacher Stoff. Regisseur Jakob M. Erwa ist es jedoch gelungen, das bewusst zeitlos angelegte Buch in eine zeitgenössische Filmsprache zu übersetzen, ohne die Geschichte trivial wirken zu lassen. Die Verfilmung ist am stärksten, wenn Erwa nicht versucht, einen Jugendfilm zu realisieren und stattdessen in einem mitreißenden Rhythmus und mit stimmungsvoll collagierten Bildern von der Selbstfindung eines Kleinstadt-Jungen erzählt.