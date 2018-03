Autor und Zeichner Terry Moore ist bekannt für seine vielschichtigen Frauenrollen. Seine epische Comic-Seifenoper »Strangers In Paradise« brachte dem Amerikaner 1996 den renommierten Eisner Award ein und öffnete nebenbei das Genre für zahlreiche neue Leserinnen. Seither bevölkern viele interessante Frauen die Geschichten Moores, so auch in »Echo«, einer ursprünglich 2008 gestarteten Serie, dessen dritter Sammelband »Black Hole« unlängst beim Verlag Schreiber und Leser in deutscher Übersetzung erschien.



Protagonistin der langsam erzählten Mystery-Geschichte ist die junge Fotografin Julie Martin, die zufällig zur Augenzeugin eines scheinbaren Unfalls mit katastrophalen Folgen wird. Kurz gesagt: es regnet eine neuartige, radioaktive Substanz vom Himmel und bedeckt fortan ihren Körper. Schon bald erfährt Julie, dass diese High Tech-Haut aus dem Labor der privaten Forschungseinrichtung HENRI stammt, und sie erkennt, dass diese neue Schutzschicht mit den Emotionen der jungen Frau verknüpft und sie damit in Wirklichkeit eine organische Waffe ist.