Wir verlosen 3 Blu-ray Discs von »Die glorreichen Sieben«.



»Die glorreichen Sieben« erscheint am 26. Januar 2017 auf DVD, Blu-ray und als VoD.





Weitere Verlosungen findet ihr

In Regisseur Antoine Fuquas moderner Version dieses Klassikers heuern die verzweifelten Einwohner von Rose Creek sieben Geächtete, Kopfgeldjäger, Spieler und Auftragskiller zu ihrem Schutz an, nachdem die Stadt in die Hände des unbarmherzigen Unternehmers Bartholomew Bogue gefallen ist. Während die sieben Söldner die Bewohner auf die unausweichliche und brutale Machtprobe vorbereiten, stellen sie allmählich fest, dass es für sie um mehr als nur Geld geht.