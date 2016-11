Es ist kalt, die Kollegen nerven und Facebook mag man vor lauter frustrierender Nachrichten und unlustiger Memes gar nicht mehr aufmachen? Abhilfe sehen in derartigen Krisensituationen zurzeit viele dem Grundschulalter eigentlich entwachsene Menschen in Malbüchern. Weil wir Mandalas und Zaubergärten ebenso uncool finden wie ihr, haben wir euch sieben fantastische Malbuch-Alternativen zusammengestellt.

01 Yellow Bird Project »Indie Rock Coloring Book«

Als Teenies habt ihr alle verschnörkelte Arctic Monkeys Lyrics in euren Kladden geschrieben, gebt es doch einfach zu. Das hier ist die nächste Stufe: Das »Indie Rock Colouring Book« beinhaltet Illustrationen zu verschiedenen Songs von Bon Iver, MGMT, The Shins und vielen mehr, die man nicht nur anmalen, sondern kreativ mitgestalten kann. Ein Bandportrait der Mitglieder von Rilo Kiley als Eierköpfe zum Beispiel fordert den Stiftführer auf, Jenny die roten Haare selbst zu verpassen und den drei Jungs ihre jeweils aktuelle Frisur. Goldig und noch dazu für einen guten Zweck

Yellow Bird Project [(Indie Rock Coloring Book)] [Author: Yellow Bird Project] published on (August, 2009) Release: 12.08.2009 Bei Amazon kaufen

02 James Grange »The 1990s Coloring Book: All That And A Box Of Crayons«

Die 90er sind, falls das noch irgendjemand nicht mitbekommen haben sollte, zurück! Lang leben Tattoo-Choker, Klapphandys und Tamagotchis. Das Malbuch für alle 90s-Kids beinhaltet neben diesen It-Objekten auch solche Memorabilia, die man eigentlich schon in der hintersten Hirnwindung verstaut hatte, und deren Zutageförderung für einige »...oh Gott«-Momente sorgen dürfte. Auch an Ereignisse und Trivia des heutigen Kult-Jahrzehnts erinnert das Heft – wer weiß zum Beispiel noch, dass Präsident George Bush Sr. einmal auf den japanischen Premierminister gereihert hat? Priceless. Ein Leckerbissen für alle Nostalgiker, die nebenbei auch ein bisschen Stress abwerfen wollen.

Ulysses Press The 1990s Coloring Book: All That and a Box of Crayons (Psych! Crayons Not Included.) Kaufen bei Amazon

03 Theo Nicole Lorenz »Dinosaurs With Jobs: A Coloring Book Celebrating Our Old-School Coworkers«

Leben und leben lassen, nicht wahr? Auch ein Triceratops muss irgendwie in die Rentenkasse einzahlen und die Krankenkassenbeiträge werden auch nicht weniger, ganz zu schweigen von den täglichen 400 Kilo Grünzeug ohne GMO und Pestizide – ihr wisst schon. Daher rackern Genossen Brontosaurus, Plesiosaurus, T-Rex und Co. tagein, tagaus wie auch alle anderen an Kassen, in der Kundenberatung, im Tech-Support, in der Fahrschule ... alles ganz normal halt. Theo Nicole Lorenz hat sie dabei lediglich im naturalistischen Stil abgebildet und ihr dürft jetzt ausmalen.

Theo Nicole Lorenz Dinosaurs with Jobs: A Coloring Book Celebrating Our Old-School Coworkers by Theo Nicole Lorenz (2016-06-01) Release: 09.11.2016 Bei Amazon kaufen

04 Aye Jay »The Punk Rock Fun Time Activity Book«

Revolution! Ziviler Ungehorsam! Graffiti auf öffentlichen Toiletten! Wenn ihr das auch manchmal denkt, aber nicht in der Position seid, auf eure feste Anstellung zu pfeifen und wie die alten Punks ordentlich auf die Pauke zu hauen, dann ist das »Punk Rock Fun Time Activity Book« das Ventil, das ihr sucht. Eine gezeichnete Klokabine zukrakeln, Henry Rollins Tattoos stechen, Billie Joe Armstrong den Guyliner verpassen – das alles ist möglich, ohne Konsequenzen im echten Leben zu fürchten. Punk’s not dead! Er tarnt sich nur als Malbuch.

Punk Rock Fun Time Activity Book by Aye Jay (7-May-2009) Paperback Release: 09.11.2016 Bei Amazon kaufen

05 Theo Nicole Lorenz »Unicorns Are Jerks: A Coloring Book Exposing The Cold, Hard, Sparkling Truth«

Ja, ihr habt richtig gelesen: Scheiß auf Einhörner! Nirgends kann man dem Einhornwahnsinn entfliehen: Kutschen mit Einhörnern , Schokolade mit Einhörnern; alles muss glitzern und magisch sein und selbst seiner Katze kann man ein Horn kaufen und auf die Stirn binden. Klasse. Und die Regenbogenviecher denken dann auch noch, sie können sich alles erlauben, weil doch jeder sie liebt: mit zu McDonalds kommen und nichts bestellen, aber dann deine Pommes wegessen, im Kino SMS schreiben, rauchen vor »Nicht Rauchen«- Schildern, und so weiter. Wer davon auch die Schnauze voll hat, kommt hier voll auf seine Kosten.

Theo Nicole Lorenz Unicorns Are Jerks: A Coloring Book Exposing the Cold, Hard, Sparkly Truth by Theo Nicole Lorenz (2012-08-02) Release: 09.11.2016 Bei Amazon kaufen

06 Mike Coley, Belly Kids »Thrill Murray«

Einfach jeder liebt Bill Murray. Ob in »Ghostbusters«, »Und täglich grüßt das Murmeltier«, »Lost In Translation« oder neulich als euphorisches Ehrenmitglied der Chicago Cubs, die das erste mal seit über 100 Jahren die Baseball-World-Series gewonnen haben – man muss ihn einfach mögen und das tun die über 20 verschiedene Illustratoren, die an diesem Bill-Murray-Malbuch mitgearbeitet haben definitiv. Wahrscheinlich das perfekteste Weihnachtsgeschenk für alle Fans des Schauspielers, die sämtliche Sonderausgaben seiner Filme bereits in dreifacher Ausführung besitzen.

Thrill Murray (Bill Murray Colouring Book) Release: 09.11.2016 Bei Amazon kaufen

07 Shea Serrano »Bun B’s Rap Coloring And Activity Book«

Die Welt des Rap einmal bunt, sorglos, ironisch und irgendwie niedlich erleben? Sehr gern. Shea Serrano und Bun B schenken der Welt diesen Geniestreich von Malbuch: Ausmalen, ausschneiden, anziehen und jede Menge Quatsch machen mit Rappern wie Queen Latifah, Childish Gambino, Drake, Mac Miller, natürlich Bun B selbst und vielen mehr. Ganz nebenbei macht meinen kleinen Schweinsgalopp durch den Mikrokosmos der Rap-Kultur, und, nicht vergessen, entledigt sich spielerisch sämtlicher Stresssymptome.