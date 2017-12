Was ist das hier, ein Krimi? Eine Liebesgeschichte? Science Fiction? Na, alles irgendwie. In Daniel Clowes »Patience« geht es um Jack, der nach dem Mord an seiner schwangeren Freundin Patience alles daran setzt, den Täter zu finden. 20 Jahre nach der Tat bekommt er die Chance, in der Zeit zu reisen und den Mord zu verhindern. Clowes hat fünf Jahre an »Patience« gearbeitet und wie immer ein Gespür für die Details und merkwürdige Charaktere bewiesen. Spannend, ein bisschen seltsam und wie immer richtig gut. (JB)