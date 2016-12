Ein kleiner Freiraum in einem zubetonierten, vom Zerfall bedrohten Gesellschaftssystem. Der »Fugazi Music Club«, dem Marcin Podolec in seiner gleichnamigen Graphic Novel ein äußerst lebendiges Denkmal setzt, war in den frühen 90ern in Warschau der wichtigste Tummelplatz der Subkultur. Anhand kleiner Episoden aus dem abenteuerlichen Club-Alltag zeichnet Podolec ein größeres Bild von Polen zu Beginn der dritten Republik.