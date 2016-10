Nach dem 2011 erschienenen Vorgänger Nach dem 2011 erschienenen Vorgänger »Deus Ex: Human Revolution« wird die Geschichte des damaligen Protagonisten Adam Jensen nun weitererzählt und dieses Mal ist das Timing perfekt. Die komplexen Fähigkeiten der Hauptfigur werden von einem weitaus übersichtlicher gewordenen Inventarsystem aufgefangen und die optische Umsetzung der Szenarien, wie etwa einer »Blade Runner«-Version von Prag, sind allein schon aufgrund ihrer Liebe zum Detail jeden Meter wert.

Die Angst ist zurück. Und damit auch eine Menge Fragen: Was dürfen Maschinen? Wie weit darf künstliche Intelligenz reichen? Und wie stehe ich zu Menschen, die durch bionische Implantate augmentiert werden? Ähnlich wie das Science-Fiction-Kino haben auch Videospiele dieses Szenario immer wieder aufgegriffen und mithilfe der dafür hervorragend geeigneten Spielmechaniken klassische Rollenspiele und Action-Adventures im wahrsten Sinne des Wortes durchgespielt.Bei der eigentlichen Geschichte verliert sich das Spiel zeitweilig in den unzähligen Nebensträngen und auch die Doppelrolle des Protagonisten Adam Jensen macht es nicht unbedingt einfacher, der Handlung zu folgen. Jensen ist nämlich einerseits als Regierungsagent der Taskforce 29 unterwegs, andererseits aber auch Spion der Hackergruppe Juggernaut Collective. Gleichzeitig erhöht diese Vielschichtigkeit aber auch den Wiederspielwert von »Deus Ex: Mankind Divided«, was durch die zahlreichen Lösungsansätze der Level sogar noch unterstrichen wird.



Dennoch verlangt das Spiel viel Geduld, denn der wirkliche Spielspaß entwickelt sich vor allem dann, wenn man je nach Situation auch das passende Tool oder Add-On wählen und die Herausforderungen so möglichst geschickt meistern kann. Davon abgesehen ist »Deus Ex: Mankind Divided« einer jener Titel, die als »Let’s-Play«-Mitschnitt auf YouTube oder Twitch fast noch mehr unterhalten, als in eigener Mission unterwegs zu sein. Und das ist in diesem Fall sogar als deutliches Kompliment zu verstehen.