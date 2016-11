Wir verlosen 3 Fanpakete bestehend aus je einem Jutebeutel, einem Poster und der DVD von »Der Mann, der vom Himmel fiel«.



»Der Mann, der vom Himmel fiel« erscheint am 18. November 2016 auf DVD und Blu-ray.





Weitere Verlosungen findet ihr

Um dem Wassermangel auf seinem Planeten zu beenden, landet Thomas Jerome Newton (David Bowie), ein humanoid-reptiloider Außerirdischer auf der Erde. Mit Hilfe bahnbrechender Patente seines Heimatplaneten baut der feinsinnige und hyper-intelligente Alien in kurzer Zeit sein Wirtschaftsimperium »World Enterprises« auf, mit dessen Finanzkraft er Wasser zu seinem Planeten transportieren will. Unterstützung bekommt Newton durch den Patentanwalt Oliver Farnsworth (Buck Henry). Gleichzeitig beginnt Newton eine Beziehung mit dem Zimmermädchen Mary-Lou (Candy Clark). Doch sein Erfolg wird vom Neid der Konkurrenz begleitet, und seine wahre Identität und damit sein ganzes Vorhaben droht durch den Wissenschaftler und Vertrauten Dr. Nathan Bryce (Rip Torn) aufgedeckt zu werden.In einem aufwändigen Restaurierungsverfahren in den Londoner Deluxe Studios wurde ein 4K-Scan des Original-Negatives erstellt und einem vollständigen 4K-Worklflow unterzogen, der von Kameramann Anthony Richmond abgenommen wurde.