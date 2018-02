Deine Stillleben sehen aus wie moderne Interpretationen von klassischen Vanitas. Sie zeigen die Vergänglichkeit des Lebens, die Sinnlosigkeit von Vergnügen und den sicheren Eintritt des Todes. Lässt du dich von diesem Genre der Kunstgeschichte beeinflussen? Teilweise schon, würde ich sagen. Es war ursprünglich nicht meine Intention, der Vergleich kam erst später auf. Ich habe schon früher immer Künstler wie Caravaggio bewundert, ohne ihn eigentlich zu kennen, einfach nur, weil ich Kunstbücher in der Schule durchblätterte. Es erinnerte mich an die Kirche und den Stil der Kunst, die in der Kapelle hing. Als Kind ging ich jeden Sonntag zur Kirche und hatte den Hang dazu, herumzulaufen und beim Betrachten der Gemälde, Objekte und Schreine in eine Art Trance zu fallen.

Bei all deinen Fotos spielst du mit Realität und Phantasie. Dadurch, dass umliegende Dinge integriert werden – vor allem bei den Porträts – wirkt vieles sehr spontan. Siehst du das genauso? Wie arbeitest du?

Ja, ich versuche, den Moment zu nutzen, was auch immer dafür nötig ist. Ob gut durchdachte Idee mit herumliegenden Dingen oder ein eher vages Konzept mit minimalistischer Kulisse. Normalerweise lasse ich aber die Motive entscheiden, je nach Stimmung. Oft gebe ich dem Thema eine unschuldige Charakteristik, und füge irgendeine kuriose Aktion hinzu. Das wird dann oft als Spontaneität missverstanden. Improvisation führt zu dieser Spontaneität.

Mit wem arbeitest du zusammen? Warum tragen die Personen auf den meisten Bildern Masken oder Make-up, durch das sie entpersonalisiert werden?

Meistens sind es Freunde oder Leute mit den gleichen Interessen, die ich auf Instagram treffe. Eine gewisse Verbindung zu den Leuten ist sehr wichtig, weil das einen organischeren Prozess erlaubt. Ich selbst bin sehr kamerascheu und merke, dass eine Menge Leute das auch sind, auch wenn es sonst Selfie-Königinnen sind. Es ist schwierig, wenn jemand Anweisungen gibt. Ich habe aber schon oft bemerkt, dass es dem Thema zuträglich ist, wenn man ein Gesicht verkleidet oder maskiert, damit kreiert man eine neue Person oder einen Charakter, die oder der den Moment verkörpert.

MGMT nutzen viele dunkle Gothic-Elemente, vor allem im Video zu »Little Dark Age«, aber sie scheinen Spaß daran zu haben. Und es gibt immer einen bestimmten trockenen Humor. Siehst du Ähnlichkeiten zu deinen Arbeiten?

Ich habe schon oft gesagt bekommen, dass in meinen Arbeiten ein gewisser trockener Humor steckt. Kunst kann ja in viele Richtungen gehen und manchmal, wenn etwas einen zu ernsten, dramatischen oder gezwungenen Unterton hat, durchbreche ich diesen instinktiv mit Humor.

Im Refrain vom MGMT-Titeltrack heißt es: »We are living through a little dark time but we are sure there are brighter times ahead.« Was sagst du zu diesem Statement?

Wenn man sich auf der Welt umsieht, fehlt derzeit in Politik und Gesellschaft jegliches moralische Verständnis. Ich kann dem Satz also nur zustimmen. Wir gehen alle durch dunkle Zeiten, die auch mal entmutigend sein können, in denen es aber umso wichtiger ist, ein winziges Stück Hoffnung zu finden. Für eine bessere Zukunft ist das notwendig.