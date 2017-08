Der US-Sender FX hat es wirklich spannend gemacht. Zahlreiche Teaser-Videos und der Vorspann haben ein paar kleine Hinweise auf den Plot der neuen Staffel von »American Horror Story« gegeben und uns die Freude an Clowns ein für allemal ausgetrieben. Jetzt legt der US-TV-Sender nach und veröffentlicht den ersten richtigen Trailer zur siebten Staffel.Der setzt bei der Verkündung der Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen 2016 an. »It is now official: Donald Trump is the next president of the United States« und dann zwei Schreie. Der eine stammt von einem noch unbekannten Mann (gespielt von Evan Peters), der sich ziemlich zu freuen scheint. Der andere kommt von Ally (Sarah Paulson) und sie schreit aus Verzweiflung. Ihre Ehefrau versucht noch und immer wieder, sie zu beruhigen, aber für Ally beginnt ein Alptraum. Dazu kommt ein sehr merkwürdiger Babysitter, gespielt von Billie Lourd, der offenbar mit Evan Peters Charakter unter einer Decke steckt und Allys Sohn eine sehr gruselige Clownsfigur schenkt.



Das Szenario wirkt unfassbar verstörend – aber gut, was anderes war bei »American Horror Story« ja auch nicht zu erwarten. In den USA ist die neue und siebte Staffel ab dem 4. September zu sehen, wann sie in Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt.