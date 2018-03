Es startet ganz friedlich mit einem Taxifahrer, der entspannt auf seinen Fahrgast wartet und »All Out Of Love« im Radio genießt bis, na ja, Deadpool hinten in seinen Wagen kracht. Was dann folgt ist eine Reihe von blöden Sprüchen und sehr viel Action. Nach ein paar Teasern, einem merkwürdigen Auftritt als Bob Ross und der Vorstellung seines neuen Gegners Cable (Josh Brolin) gibt’s jetzt einen neuen, echten Trailer zu »Deadpool 2« zu sehen.

Der glänzt wieder mit vielen zum Teil sehr charmanten Einfällen: Statt andere Superheldenfilme aufzulisten, werden als Referenzen für das Filmstudio »27 Dresses« und »Der Teufel trägt Prada« genannt, außerdem darf Deadpool mit seiner großen Klappe ordentlich frei drehen. Für Marvel-Fans sind wohl die Neuzugänge am spannendsten, neben Josh Brolin ist auch Terry Crews (»Brooklyn 99«) neu im Cast. Zum Team der frisch gegründeten X-Force gehören außerdem erneut Brianna Hildebrand als Negasonic Teenage Warhead und T.J. Miller als Weasel.

Die Entscheidung, ob Deadpool nun der lustigste oder doch eher der albernste Superheld im Marvel-Universum ist, könnt ihr ab dem 17. Mai 2018 entscheiden. Dann startet »Deadpool 2« in den deutschen Kinos.