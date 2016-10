David Bowies Kunstsammlung wird versteigert

Bowie kaufte Kunst also ganz eindeutig nicht, um Kunst zu horten und Geld zu investieren, sondern aus persönlichen Beweggründen, aus einer Verbindung zu den jeweiligen Künstlern und Designern heraus, die mal nur ihm verständlich war, mal für jeden Verehrer seines eigenen Schaffens auf der Hand liegt. Die Ausstellung der Stücke ist somit ein einzigartiger Einblick in Bowies Seele, wenn man so will, weshalb ein Besuch sich für jeden Fan lohnt, sofern sich eine Möglichkeit bieten, die Wanderausstellung auf einer ihrer noch übrigen Stationen in Hongkong und London abzufangen. Entsprechende Termine, sowie einige kommentierte Highlights der Kollektion finden sich auf der Website von Sotheby’s . Bleibt zu hoffen, dass die Werke, denen David Bowie sich so verbunden fühlte, nicht nur in andere Privatsammlungen abwandern, fernab von neugierigen Augen, sondern in Zukunft die eine oder andere Ausstellung zieren, wo der Funke der Begeisterung auch auf andere überspringen kann.