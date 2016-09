Das Fantasy Filmfest feiert 30. Geburtstag und hat seine programmatische Linie entwickelt. Meike Wolf sah bei der Kölner Ausgabe eher Abseitiges als Härte, mehr Gags als Grusel.

Genre-Fans wissen seit Mitte der 80er Jahre, was es mit den drei »F« auf sich hat, wobei die diesmalige Ausgabe einen runden Geburtstag darstellte: Genau 30 Jahre konnte das Fantasy Filmfest 2016 feiern. Dass das Festival dabei inzwischen auch beim Mainstream-Publikum mehr und mehr Gefallen findet, wurde vielleicht noch nie so deutlich wie dieses Jahr. Zwar ist es sicher auch den aktuellen Trends des Genres zuzuschreiben, dass die Filmauswahl inzwischen immer mehr auf Komödien und Arthouse setzt, letztlich kann es aber als Programm verstanden werden. Eher Abseitiges als Härte, eher Gags als Grusel. So kommt dieses Jahr völlig ohne Monster oder Body-Horror aus und sucht das Grauen im Vertrauten – oder besser, dem Verlust des Vertrauten: niederträchtige Nachbarn, Spukhäuser, Großstädte und Schwangerschaft als Quelle des Schreckens. Die restlos ausverkauften Eröffnungs-, Abschluss- und Samstagsabend-Filme ziehen in Köln ein Publikum an, das sich mitunter weniger für Takashi Miike als für Begrüßungscocktails und Sessel mit Fußstützen interessiert. Allen anderen wird das Fantasy Filmfest 2016 mit »Psycho Raman«, »The Eyes of my mother« und »The Similars« im Gedächtnis bleiben. Happy Birthday!



»Don’t Kill It« R: Mike Mendez, D: Dolph Lundgren, Kristina Klebe, Aaron McPherson

»Don't Kill It« R: Mike Mendez, D: Dolph Lundgren, Kristina Klebe, Aaron McPherson

Eine Reihe geheimnisvoller und äußerst brutaler Morde in einer amerikanischen Kleinstadt ruft FBI-Agentin Evelyn Pierce auf den Plan. Während die örtlichen Cops noch rätseln, was es mit dem Geschehen auf sich haben könnte, tritt bereits der abgerockte Dämonenjäger Jebediah auf den Plan. Gemeinsam geht das ungleiche Team auf die Jagd. Gar nicht so leicht, denn der Dämon wechselt seinen Wirtskörper ständig und besetzt immer denjenigen, der ihn zuletzt getötet hat. Aber wie wird man dieses Biest wieder los, bevor es die komplette Kleinstadt auslöscht? Jede Menge Splatter, winterkahle Wälder plus ein selbstironischer Dolph Lundgren als Dämonenjäger, das alles funktioniert prima. Dass in Köln eine unfertige und noch nicht vollständig digital überarbeitete Vorabversion gezeigt wurde, in der die Monster an Drähten durch die Kulissen schwebten, trug nur zum 80er-Oldschool-Flair der Dämonenjagd bei.





»The Night Of The Living Deb« R: Kyle Rankin, D: Maria Thayer, Michael Cassidy, Ray Wise

»The Night Of The Living Deb« R: Kyle Rankin, D: Maria Thayer, Michael Cassidy, Ray Wise

Nach einem One-Night-Stand mit Yuppie Ryan erwacht Deb zerknautscht in dessen Apartment, während draußen über Nacht die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Ähnlich wie schon der legendäre »Shaun Of The Dead« braucht Deb eine Weile, um das Geschehen zu begreifen. Zuerst muss noch die Lage mit Ryan geklärt werden, der seinen Gast möglichst schnell und unauffällig aus dem Apartment bugsieren möchte. Draußen kaum in die Apokalypse gestolpert, raufen sich Deb und Ryan als Schicksalsgemeinschaft zusammen und brechen auf, um gemeinsam ihre Familien und Freunde zu retten. Schwierig, dem ziemlich toten Zombie-Genre noch etwas Neues abzutrotzen. Als Zomcom funktioniert »Night Of The Living Deb« – auf dem dieses Jahr ohnehin recht komödienlastigen Festival – trotzdem gut, was vor allem der aufgedreht-trashigen Maria Thayer und FFF-Veteran Ray Wise zu verdanken ist. Dabei gefällt vor allem die Beiläufigkeit, mit der die Titelfigur zur Heldin aufgebaut wird. Perfekt für einen Abend, aber mit Sicherheit nicht so nachhaltig stilprägend wie »Shaun Of The Dead«.

»The Similars« R: Isaac Ezban, D: Gustavo Sánchez Parra, Cassandra Ciangherotti, Humberto Busto

»The Similars« R: Isaac Ezban, D: Gustavo Sánchez Parra, Cassandra Ciangherotti, Humberto Busto

Mexiko in den 60er Jahren. Während eines Unwetters strandet eine kleine Gruppe Fremder in einem Busbahnhof: eine Schwangere, ein Medizinstudent, ein Ticketverkäufer, eine Schamanin, eine Mutter mit krankem Sohn, eine Reinigungskraft, ein bärtiger Mann. Mangels Telefonverbindung reißt der Kontakt zur Außenwelt ab, der Verkehr wird eingestellt, die Türen lassen sich nicht mehr öffnen. Lediglich das Radio sendet Nachrichten über Studentenunruhen und giftigen Regen. Als unvermittelt eine geheimnisvolle Krankheit im Busbahnhof ausbricht und die Gesichter der Fremden entstellt, eskaliert die Situation. »The Similars« funktioniert als Hommage ans Sci-Fi-Kino der 50er Jahre. In nur schwach gesättigten Farben und mit Voice-Over des Erzählers entspinnt sich hier eine rätselhaft-fantastische Geschichte, wie sie »Twilight Zone« nicht besser hätte erzählen können – einer der Höhepunkt des Festivals.