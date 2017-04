Wir verlosen 1 limitierte Steelbook Edition von »Das wandelnde Schloss«.



Als weiteres Highlight nach »Chihiros Reise ins Zauberland«, »Kikis kleiner Lieferservice«, »Prinzessin Mononoke« und »Mein Nachbar Totoro« erweitert im April der von Oscar-Preisträger Hayao Miyazaki inszenierte Kult-Anime »Das wandelnde Schloss« die limitierte und exklusive Studio Ghibli Steelbook Edition. Auch der zweiterfolgreichste Ghibli Film nach »Chihiros Reise ins Zauberland« erscheint in der edlen Metallhülle, die sowohl die DVD als auch die Blu-ray, umfangreiches Bonusmaterial sowie eine exklusive Sammlermünze enthält. Wie die Vorgänger ist auch dieses Steelbook wieder auf 5.000 Exemplare limitiert, die nicht nachaufgelegt werden.





»Das wandelnde Schloss« erscheint am 21. April 2017 als limitierte Steelbook Edition (inkl. Blu-ray & DVD).





Das Mädchen Sophie lernt bei einem Besuch in der Stadt den Zauberer Hauro kennen. Als sie sich unsterblich in ihn verliebt, wird sie von einer eifersüchtigen Hexe mit einem Fluch belegt und findet sich plötzlich im gebrechlichen Körper einer alten Frau wieder. Beschämt über ihr Aussehen verlässt sie ihre Heimatstadt und sucht Zuflucht im geheimnisvollen »wandelnden Schloss«, in dem sie fortan als Putzfrau arbeitet. Sie schließt Freundschaft mit dem kindlichen Assistenten Markl und dem Feuer-Teufel Calcifer, doch der Besitzer des Schlosses, der Zauberer Hauro, schenkt ihr kaum Beachtung. Erst als ein Krieg ausbricht, übernimmt Sophies Geliebter endlich Verantwortung. Aber wird Sophies Liebe ausreichen, um den Fluch zu lösen und gemeinsam mit Hauro sich selbst und die Welt zu retten?