Eine Fortsetzung gibt es leider nicht, aber immerhin erfahren wir endlich, was Daria, Jane, Trent und all die anderen Heldinnen und Helden der MTV-Zeichentrickserie »Daria« heute treiben. Im Rahmen eines Specials für Entertainment Weekly haben Serien Co-Erfinderin Susie Lewis und Charakter-Designerin Karen Disher sich Gedanken gemacht.

Daria zum Beispiel lebt in New York mit ihrer Katze Godzilla, arbeitet für eine Late-Night-Show und ist noch immer mit Jane befreundet. Ob sie immer noch in Trent verknallt ist, verrät der Clip. Und wir hätten jetzt erst recht gerne neue Folgen.